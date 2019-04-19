2019-04-19T10:11:25+03:00
Общество

В Омске до лета установят 842 новые мусорные площадки

На каждой из них будет два новых контейнера
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске до лета установят 842 новые мусорные площадкиВ Омске до лета установят 842 новые мусорные площадкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Омске подвели итоги аукциона на оборудование новых мусорных площадок, заказчиком которого было Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Московскую компанию ООО «Стройсервис» признали победителем аукциона. За 113,6 миллионов рублей москвичи оборудуют в нашем городе 842 новые мусорные площадки.

На каждой из площадок установят по два евробака для мусора объемом 1,1 кубометр. На 137 из них помимо евробаков поставят бункеры для крупногабаритных отходов. Завершить работы по установке планируют к 1 июня. В основном мусорные контейнеры установят в частном секторе города, где люди выставляют мусор на улицу, а его потом собирают рабочие. Теперь к каждой такой площадке будет подъезжать машина и выгружать мусор из баков.

Напомним, мусорная реформа у нас в регионе стартовала с 1 апреля, уже к концу месяца омичам придут первые квитанции за вывоз мусора. Теперь каждому омичу за эту услугу придется платить 133 рубля с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мусорная реформа в Омске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске сбили двух школьников
Начни дачный сезон с Mitsubishi
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, выписали из больницы
«Фестиваль спортивных семей» - семейный праздник физической культуры, посвященный Дню защиты детей (0+)
Омичей приглашают на выставку «Сибирская строительная неделя 2019»
За взятку инспектору ДПС омичу придется поработать на благо города
В Омске внепланово проверят газелистов после столкновения маршрутки с бетономешалкой
Омич расстрелял табун лошадей из-за того, что они ели сено с его участка
Омский боец Шлеменко хочет встретиться с подростками, закидавшими пенсионера камнями
Омичей заманивают на субботник чаем с блинами
Омичи сами решат, нужны ли им ночные автобусы
В Омске появилась сова с лицом обезьяны
В омском дептранспорта объяснили массовые списания денег с карт омичей
В Омске мошеники умудрились обмануть кассира банка
Омичи жалуются, что деньги за проезд с карт у них списываются дважды
После столкновения на метромосту одну из машин вынесло на встречную полосу и развернуло
В Омске рассказали о зарплатах учителей
Омич Михаил Шивляков удостоился комплиментов от Арнольда Шварценеггера
«Конверт принесли, но так и не извинились»: Омичка о чиновниках, заставивших оплатить налог за букет от мэрии
Уже окончательно: омский экс-чиновник Ровейн, убивший жену, проведет в колонии 9,5 лет
В Омске спустя неделю нашли водителя, сбившего школьницу на велосипеде
После избиения подростками пожилого омича Следственный комитет начал проверку
Пьяная омичка «заминировала» автовокзал, отмечая приезд подруги
Перед Днем Победы Омск проверят со служебными собаками
В Омске иномарка вылетела на встречку: пострадал ребенок
На спасение омича, едва не погибшего в Таиланде от остановки сердца, требуется более миллиона