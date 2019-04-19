В Омске до лета установят 842 новые мусорные площадки

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-19T10:11:25+03:00

На каждой из них будет два новых контейнера

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В Омске подвели итоги аукциона на оборудование новых мусорных площадок, заказчиком которого было Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Московскую компанию ООО «Стройсервис» признали победителем аукциона. За 113,6 миллионов рублей москвичи оборудуют в нашем городе 842 новые мусорные площадки.

На каждой из площадок установят по два евробака для мусора объемом 1,1 кубометр. На 137 из них помимо евробаков поставят бункеры для крупногабаритных отходов. Завершить работы по установке планируют к 1 июня. В основном мусорные контейнеры установят в частном секторе города, где люди выставляют мусор на улицу, а его потом собирают рабочие. Теперь к каждой такой площадке будет подъезжать машина и выгружать мусор из баков.

Напомним, мусорная реформа у нас в регионе стартовала с 1 апреля, уже к концу месяца омичам придут первые квитанции за вывоз мусора. Теперь каждому омичу за эту услугу придется платить 133 рубля с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU