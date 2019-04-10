Куда звонить омичам, если после реформы не вывезли мусор у дома

С 1 апреля за вывоз мусора теперь отвечает региональный оператор ООО "Магнит". Как это часто бывает, реформа проходит не без очевидных проблем. Многие жители жалуются, что с апреля у них по несколько дней не убирают отходы из контейнеров. Из-за этого помойки у домов переполнены. Причем это наблюдается, как в сельских районах, так и в Омске. Социальные сети завалены фотографиями мусорного коллапса. Сигналы поступают из Лузино, с улицы Магистральная, Глинки, Старой Московки. Однако региональный оператор проблем, судя по всему, не видит.

- Ситуация под контролем, возчики работают 24 часа в сутки. Время становления новой отрасли обращения с ТКО непростое, но мы готовы к этому. Техники и человеческих ресурсов для выполнения поставленных задач нам хватает, - заявил руководитель ЗАО «Экос», заключившего договор с регоператором на транспортирование отходов, Александр Чернов.

Тем не менее, трудности все же есть. Для контроля за вывозом мусора региональный оператор закрепил за муниципальными районами области и округами Омска ответственных логистов (подробнее см. "На заметку"). Правда, на весь регион с более чем 2 миллионами жителей на это отрядили всего лишь 5 сотрудников.

- Им жители региона могут сообщать о проблемах с вывозом мусора.

"Комсомолка" решила проверить, как работают контролеры и решила сообщить о проблемных адресах в двух разных округах Омска. Но ни по одному из двух телефонов так и не ответили. Остается лишь надеяться, что жителям повезет больше.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться?

– Октябрьский округ Омска, Называевский, Оконешниковский, Таврический, Черлакский, Усть-Ишимский, Большеуковский муниципальные районы – Дмитрий Коряков (8-913-150-0129);

– Ленинский округ Омска, Москаленский, Марьяновский, Шербакульский, Азовский, Павлоградский, Знаменский муниципальные районы – Юрий Бобровник (8-913-150-0124);

– Центральный округ Омска, Тюкалинский, Калачинский, Кормиловский, Тарский, Саргатский, Тевризский муниципальные районы – Алексей Субботин (8-913-150-0178);

– Советский округ Омска, Исилькульский, Большереченский, Нижнеомский, Колосовский, Муромцевский, Одесский, Седельниковский муниципальные районы – Игорь Ламанов (8-913-150-0187);

– Кировский округ Омска, Крутинский, Полтавский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Любинский, Горьковский муниципальные районы – Александр Гуров (8-913-150-0244).