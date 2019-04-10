Мусорная реформа по-омски: Отходы так и сваливают на закрытый судом Ленинский полигон

Пока сибиряки негодуют и ждут первые квитанции от ООО «Магнит», к нему появляется все больше вопросов. Сибиряки продолжают жаловаться на случаи, когда отходы не убирают из помоек по несколько дней. А накануне в социальных сетях появилось видео, как мусоровоз регионального оператора свозит и выбрасывает отходы на Ленинскую свалку. Пикантности ситуации добавляет то, что полигон этот закрыт по решению суда. А, значит, утилизация мусора здесь – незаконна. Эксперт в сфере ЖКХ считает, что это грубейшее нарушение, которое является основанием для расторжения договора с ООО «Магнит».

- Я вам честно скажу, что они и не скрывали, что возят туда отходы. Никакой это не секрет. Но это в последнюю очередь вина регионального оператора. Большие вопросы тут должны быть к областному правительству, – уверен председатель общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев. – Почему у нас осталась только одна легальная свалка – Называевский полигон? В других регионах тоже есть проблемы со свалками, но там решили с ними разобраться и отложили реформу на год.

- Подождите. Но ведь омичам-то объясняли: тариф вырос в 3-4 раза из-за роста затрат на сортировку, переработку и строительство заводов. А по факту отходы возят те же машины, на те же свалки…

- Все так и есть. Более того, убирать контейнеры стали еще и реже. Теперь мусоровозы заезжают в некоторые дворы не каждый день. Отсюда и такое количество жалоб со стороны горожан (подробнее см. «Подслушано в сети»). Но там проблема еще и в управляющих компаниях. Во многих дворах УК в свое время убирали мусорные площадки, чтобы сэкономить на их обслуживании и вывозе. И вместо четырех на 7-8 домов оставляли лишь две. Естественно, они быстро теперь переполняются.

- И никаких выводов после этого видео не последует?

- Безусловно, факты утилизации мусора на закрытый по суду Ленинский полигон – вопиющий, это незаконно. Уже одного этого достаточно для расторжения договора с региональным оператором. Могу по секрету сказать вам, что нашим Обществом готовится заявление в Генпрокуратуру. В нем мы обозначим три вещи: ситуацию с полигонами, незаконность договора с жителями, выложенного на сайте ООО «Магнит», а также вопросы к условиям конкурса по выбору оператора.

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

«Реформа по-нашему: переполненные баки и гуляющие крысы»

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- За что мы платим деньги-то? У нас около дома на улице Глинки 1А уже какой день не вывозят мусор. Кошмар!

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- Улица 7-й Кирпичный завод, старая Московка: у нас началась мусорная реформа и сразу же вообще убрали контейнер. Горы мусора - вот что творится за неделю.

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- Вы посмотрите, Химиков 61: опять не убирают мусор! Все разносит ветром по детской площадке. В садик мимо ходить невозможно. Последний раз видела машину 31 марта.

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- Улица 10-я Самарская: у нас крысы гуляют. Живем просто на помойке. Контейнер не привозят никогда, а платить требуют. А за что?

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- Это что-то, товарищи!!! Магистральная, 55: я каждый день вижу переполненные баки и валяющийся на земле вокруг мусор. За что я должен 400 рублей платить? У нас прописано трое.

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