2019-04-18T13:05:33+03:00
Общество

После избиения подростками пожилого омича Следственный комитет начал проверку

Сам дедушка, кстати, против того, чтобы малолетних отморозков строго наказывали
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Напомним, эта бесчеловечная история произошла накануне на окраине в Омска и попала на видео. На записи видно, как стайка школьников оскорбляет и избивает пожилого мужчину. Как выяснилось позже, 77-летний дедушка попросил мальчишек не бегать по крыше его только что отремонтированного гаража. Это замечание и вызвало такую агрессию.

Уже известно, что все нападавшие подростки учатся в школе № 71. После того, как история получила огласку, один из мальчиков записал видео с извинениями для избитого им пожилого человека. Только вот насколько раскаяние искреннее и увидит ли ролик в соцсети мужчина, которому 77 лет, остается под вопросом.

Сам избитый пенсионер в интервью «Комсомолке» заявил, что зла на хулиганов не держит и не собирается портить им «биографию» своим заявлением в полицию.

Тем временем, региональный Следственный комитет уже начал проверку случившегося.

– Один из мальчиков состоит на учете в органах полиции. В ходе проверки следователи намерены дать правовую оценку действиям подростков с учетом их несовершеннолетнего возраста, выяснить условия их жизни и воспитания, а также состояние профилактической работы с подростками, склонными к совершению правонарушений, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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