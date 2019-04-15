2019-04-15T08:09:51+03:00
Общество

Стало известно, когда омичи получат первые квитанции за мусор

Это произойдет к концу апреля
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стало известно, когда омичи получат первые квитанции за мусорСтало известно, когда омичи получат первые квитанции за мусорФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 апреля в нашем регионе стартовала мусорная реформа. С этого времени омичи будут получать отдельные квитанции за вывоз мусора, раньше эта оплата входила в «Содержание жилья». Новые квитанции омичам придут уже в конце текущего месяца по окончании расчетного периода. Обычно это происходит после 25 числа.

Строка за оплату мусора будет приходить омичам в квитанции вместе с оплатой электричества. Квитанции будут объединены, потому что их расчетом и за электричество, и за мусор, занимается компания из Санкт-Петербурга.

После старта реформы многие омичи стали жаловаться в социальных сетях на то, что мусор во дворах не убирается. После этого регоператор опубликовал список телефоном, по которым можно звонить с претензиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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