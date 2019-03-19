2019-03-19T11:04:35+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку после падения омича с Комсомольского моста

Мужчину смогли вытащить из воды, но спасти его было уже невозможно
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Напомним, сегодня, 19 марта, днем в Омске произошло ЧП. С Комсомольского моста в Омь упал мужчина. По предварительным данным, он был сильно пьян, зачем-то забрался за ограждение и, не сумев удержать равновесие, свалился вниз. К сожалению, бедолагу не сразу заметили прохожие. Он с серьезными повреждениями долгое время провел в ледяной воде.

Тем временем, медики скорой, которые приехали на вызов, проявили настоящий героизм. Один из них, рискуя собственной жизнью, на специальном приспособлении подобрался по крошащемуся льду к полынье и сумел вытащить тонувшего человека на берег.

К сожалению, спасти разбившегося было уже невозможно. Он получил сильное переохлаждение и несовместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

- По данному факту будет проведена доследственная проверка, которая позволит установить причины и обстоятельства случившегося, - рассказала официальный представитель областного СУСК Лариса Болдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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