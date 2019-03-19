На видео попала попытка спасти омича, упавшего с моста

Трагически закончилась для омича прогулка по Комсомольскому мосту. По предварительным данным, он был сильно пьян, не удержал равновесие и каким-то образом свалился в Омь. Вероятно, сначала мужчина ударился о тонкий лед, а потом еще около 40 минут провел в ледяной воде.

Прохожие после того, как его заметили вызвали скорую. Медики оперативно приехали на место и смогли с помощью специального приспособления вытащить бедолагу на берег. На записи, выложенной в социальные сети очевидцами, видно, что все службы сработали оперативно. Пострадавшего на носилках бегом доставили в машину скорой помощи.

К сожалению, спасти разбившегося человека было уже невозможно. Он получил сильное переохлаждение и травмы, не совместимые с жизнью. Омич скончался по дороге в больницу.

Фото: vk.com/inci55