2019-01-23T10:05:22+03:00
Общество

В омском стройнадзоре объяснили подземные толчки, испугавшие сотрудников «Миллениума»

Нарушений ведомство не нашло
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
Изменить размер текста:

Напомним, сотрудников и посетителей торгового комплекса «Миллениум» пугают подземные толчки, сотрясающие здание. Как выяснилось, виной тому - соседняя стройка.

Рядом с ТК их две - торгово-офисный комплекс с гостиничным комплексом и подземной парковкой и многоэтажный дом на набережной Тухачевского. Если первый законсервирован и работы там не ведутся, то на втором объекте сейчас забивают сваи.

- Проектом предусмотрено забивка свай молотом, - рассказали в региональном ГУ государственного строительного надзора и государственной экспертизы. - Оценка влияния динамических воздействий на близлежащие здания, не производится при забивке свай молотами на расстоянии более 20 м от существующих зданий. Расстояние от оси многоквартирного дома до комплекса «Миллениум» составляет более 20 м, следовательно, оценка влияния динамических воздействий на близлежащие здания не требуется, нарушения отсутствуют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске за 70 тысяч в месяц сдают одну из самых больших квартир в Сибири
Омич до смерти забил свою возлюбленную и пришел с повинной через три дня
Дело омской судьи в отставке, обвиняемой в мошенничестве, рассмотрит Верховный суд
В Омске стартовал необычный фотоконкурс «Литературный косплей»
Сбербанк тестирует новый формат обслуживания клиентов
Омичка из гардероба в кафе украла шубу за 120 тысяч
Мужчину, запустившего квадрокоптер над Омском, оштрафовали
В Омске несколько улиц остались без холодной воды
Омичей пугают похолоданием до -35
Омича, дважды ограбившего офис быстрых займов, осудили на 3 года
В Омске женщина-водитель сбила ребенка на велосипеде и не хотела выплачивать компенсацию
Екатеринбуржец Губин может стать вице-мэром Омска
Омичи пытались провезти через границу автоматы Калашникова и ножи
Сегодня в Омске проверят маршрутки и малые автобусы
Омские росгвардейцы вычислили воров по следам на снегу и марке сигарет
Сотрудники торгового комплекса в центре Омска жалуются на подземные толчки
В Омске из-за страшной аварий весь Левый Берег встал в пробках
Житель Омской области расстрелял из спортивной винтовки 3 лошадей
В Омске ищут женщин, расплатившихся поддельной 5-тысячной купюрой за печенье
В Омске к приезду Путина на форум сделают Карту гостя