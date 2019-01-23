В омском стройнадзоре объяснили подземные толчки, испугавшие сотрудников «Миллениума»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-23T10:05:22+03:00

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Напомним, сотрудников и посетителей торгового комплекса «Миллениум» пугают подземные толчки, сотрясающие здание. Как выяснилось, виной тому - соседняя стройка.

Рядом с ТК их две - торгово-офисный комплекс с гостиничным комплексом и подземной парковкой и многоэтажный дом на набережной Тухачевского. Если первый законсервирован и работы там не ведутся, то на втором объекте сейчас забивают сваи.

- Проектом предусмотрено забивка свай молотом, - рассказали в региональном ГУ государственного строительного надзора и государственной экспертизы. - Оценка влияния динамических воздействий на близлежащие здания, не производится при забивке свай молотами на расстоянии более 20 м от существующих зданий. Расстояние от оси многоквартирного дома до комплекса «Миллениум» составляет более 20 м, следовательно, оценка влияния динамических воздействий на близлежащие здания не требуется, нарушения отсутствуют.