Сотрудники торгового комплекса в центре Омска жалуются на подземные толчки

СЕГОДНЯ 06:37 2019-01-23T06:38:51+03:00

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Сотрудники «Миллениума» жалуются на то, что торговый комплекс то и дело сотрясают какие-то непонятные подземные толчки.

- Я сам сижу в здании и прекрасно все чувствую - подземные толчки действительно есть, - цитирует «Город55» директора кинотеатра «Слава» Дмитрия Савельева. - Все из-за стройки, рядом со зданием ТК «Миллениум». Люди ко мне подходят и спрашивают, сколько это продлится. Поэтому было написано несколько запросов: один ушел в департамент архитектуры Омска, другой в региональный Госстройнадзор. Осталось ждать результатов, нарушает ли строительство какие-то правила или нет.

Вероятно, речь идет о строящемся рядом с «Миллениумом» высотном доме, где пока возведены семь этажей.