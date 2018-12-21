В омском минобре рассказали, при каких морозах дети могут не ходить в школу

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-21T12:14:28+03:00

В минобре рассказали, при какой температуре в Омске можно не ходить в школу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В начале следующей недели в Омской области ожидаются сильные морозы до -40. В региональном министерстве образования рассказали, при какой температуре омские школьники могут пропускать занятия в школе.

При температуре воздуха ниже 30 градусов от занятий освобождаются ученики начальной школы. При температуре ниже 32 градусов - с 5 по 9 классы. При похолодании до минус 35 градусов, в школу могут не ходить старшеклассники.

- Решение о том, отпускать ли ребенка в школу, принимают, прежде всего, родители, ориентируясь на предварительный прогноз погоды Омского гидрометцентра и фактическую температуру воздуха в день посещения школьных занятий, - рассказали в ведомстве.