2018-12-21T09:27:27+03:00
Общество

В Омскую область придут 40-градусные морозы

Похолодание наступит уже в эти выходные
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омскую область придут 30-градусные морозыВ Омскую область придут 30-градусные морозыФото: Мария ЛЕНЦ
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В наш регион придут настоящие морозы до -30, а местами и до -40 градусов. Похолодание ожидается уже с завтрашнего дня. По данным Обь- Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура ночью опустится до -20..-25 градусов.

23 декабря, в воскресенье температура опустится до -17..-22 градусов, местами до -32. Настоящие морозы придут в наш регион уже с начала рабочей недели. Температура ночью будет около -30..-35, при прояснении до -40 градусов. Днем – немного теплее, до -31..-36 градусов.

По данным открытых интернет-источников, потеплеет только к концу следующей рабочей недели. Возможно, в новогоднюю ночь морозы все же отступят.

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