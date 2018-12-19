2018-12-19T12:35:20+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в омской гимназии, где педагоги затравили ученика

Директору срочно нужно устранить нарушения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Прокуратура нашла нарушения в омской гимназии, где травили детейПрокуратура нашла нарушения в омской гимназии, где травили детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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История с травлей омского подростка вскрыла многочисленные нарушения в гимназии №62. Напомним, старшеклассник ушел с урока труда, где их заставили чистить на улице снег. Учителя с детьми на улице не было, поэтому мальчику не у кого было отпроситься. После этого педагоги гимназии начали травить подростка. Его мама, журналистка Ольга Граф, рассказала, что педагоги вынуждали их перевестись в другую школу. Подросток в итоге попал в больницу с нервным срывом.

После травли ребенка, мама написала об этом в соцсетях. Там другие родители стали приходить к ней с жалобами – все новые и новые подробности нарушений в элитной гимназии вскрывались день за днем. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуроры выявили нарушения: школьники привлекаются к мероприятиям, которые не предусмотрены учебным планом - то есть к чистке снега. Также учебное заведение не обеспечено доступом для людей с ограниченными возможностями. Директору школы вынесено представление. Проверкой фактов травли ребенка сейчас занимаются в министерстве образования.

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