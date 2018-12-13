«Директор унижает учителей, а те отыгрываются на детях»: Педагог омской гимназии, где травили ребенка, вспоминает о бывшей работе

Напомним, вся эта история началась с незначительного, казалось бы, конфликта – восьмиклассник Рома Граф ушел с урока труда, вместо которого детей заставили чистить снег, не отпросившись. Подросток почувствовал себя нехорошо, а сообщить об этом было некому – учитель на месте отсутствовала. На следующий день его за это перед всем классом отчитала классный руководитель, а по совместительству физрук Елена Будай. Заподозрив, что школьник записывает выволочку на диктофон, потащила его к директору. Но даже после извинений Ромы, учителя с ним перестали здороваться и устроили настоящую травлю, в которую вовлекли не только детей, но и их родителей.

История получила огласку: в гимназию пришли с проверками из прокуратуры и минобразования. Директор учебного заведения находится в отпуске, отвечать на все вопросы пришлось завучам. Одна из них – Инна Апанасенко – написала открытое письмо, которое разослала по СМИ. А вот от личного общения и ответа на конкретные вопросы руководство школы отказывается, ссылаясь на ведущиеся сейчас проверки.

Тем временем, маму Ромы Наталью Граф буквально завалили обращениями другие родители, чьи дети попали точно в такую же ситуацию (см. «Подслушано в сети»).

«ПРЕМИЯ ЗАВИСЕЛА ОТ ТОГО, КАКИЕ У ТЕБЯ ОТНОШЕНИЯ С ДИРЕКТОРОМ»

«Комсомолка» нашла учителя истории Светлану Булгакову, которой пришлось уволиться после 14 лет работы в гимназии № 62. Оказалось, травят там не только учеников, но и неугодных учителей. Понятно, что педагог обижена, говорит на эмоциях, возможно, даже где-то приукрашивает. Но и без этого становится понятно, какие отношения были внутри педагогического коллектива. Какое уж тут уважение к детям.

- Я пришла в гимназию с огромным желанием работать, - рассказывает Светлана Ивановна. – Но после систематических упреков и оскорблений желание что-то делать пропадает. Последние полгода просто терпела до пенсии. Поняв, что я полностью завишу от директора, она в последние месяцы отыгрывалась на мне по полной. До сих пор с ужасом вспоминаю о работе там.

Конфликт Булгаковой с директором Мариной Дюковой начался после того, как историк возглавила профсоюз учителей и пыталась защитить их права. Например, придумали балльную систему для объективной оценки работы каждого педагога. Это было важно, чтобы люди понимали, за что именно им назначаются премии. А надбавки даже в несколько тысяч рублей для педагогов, получающих 14-20 тысяч рублей, вещь вполне существенная.

- Но просуществовала система недолго, потом директор ее отменила, заявив, что она устарела, - продолжает Светлана Булгакова. – И начала назначать премии по своему усмотрению – в зависимости от того, с кем какие отношения. Причем, часто за одну и ту же работу. У меня ученик четыре года подряд выигрывал областные олимпиады. У некоторых даже одного такого достижения нет за всю карьеру. А я за это получился премию в 200 рублей. Естественно, я удивилась и спросила, что это за смешные деньги. И тут же меня вызвали на ковер к Дюковой, которая отчитывала меня и говорила, что это моя обязанность хорошо учить детей. Я смирилась. Но потом выяснилось, что другому учителю точно за такое же достижение заплатили 10 тысяч рублей. Конечно, меня это возмутило.

«УЧИТЕЛЕЙ НАЗЫВАЛИ ШВАЛЬЮ, А ДЕТЕЙ ДЕБИЛАМИ»

По словам Булгаковой, директор действовала по принципу разделяй и властвуй. В женском коллективе слухи распространяются очень быстро. И, конечно, информация о том, что премии за одни и те же заслуги выделяются в зависимости от расположения руководства, облетала коллектив моментально. Светлана Ивановна считает, что делалось это специально, чтобы поссорить педагогов между собой.

- На любое упоминание о законе и правах только злило Дюкову. На все претензии она отвечает: «Я здесь хозяйка, кому не нравится - уходите». Что это государственное учреждение, а не ее собственное, никто уже и не вспоминал. Все достижения гимназии – исключительно ее собственные, учителя и ученики в расчет не берутся. Чтобы дать понять, насколько педагоги ниже ее по рангу, она даже не считает нужным с ними здороваться. Там годами сложившаяся система – директор унижает учителей, которые боятся ей слово возразить. Они, в свою очередь отыгрываются на учениках. Дюкова, например, не стесняется называть ушедших педагогов старой швалью. А для учителей обычное дело назвать ребенка при всем классе дебилоидом.

Булгакова говорит, что ей было особенно сложно – ведь на уроках обществознания она рассказывала ученикам о правах человека. При этом дети задавали вполне логичный вопрос: как это соотносится с тем, что учителя называют их тупыми. Была, по словам бывшей учительницы, и система наказаний для проштрафившихся учителей. Например, каждый педагог обязан убедить родителей сдать деньги на ремонт. «Неуспевающих» вызывали на ковер и заставляли «сдавать» фамилии учеников и их родителей, которые пытались бунтовать против поборов. Говорят, после такой «беседы» протестовать больше никто не осмеливался.

«ВМЕСТО УРОКА ИСТОРИИ ЗАСТАВИЛИ УКРАШАТЬ ШКОЛУ»

- За это дети даже прозвали 62-ю «гимназией элитных туалетов», - горько шутит Булгакова. – Внешний вид учебного заведения, конечно, тоже важен, но это ведь не главное. Вот, например, Дюкова позвала к нам директоров других школ показать все великолепие после ремонта. Чтобы они потеряли дар речи, приказала украсить актовый зал. У нас шел урок истории, который практически был сорван, потому что детей заставили декорировать школу. Первый вариант не понравился, директор заставила несколько раз переделывать и согласовала только с третьего раза. И все это вместо занятий.

- Другая история с каникулами – чтобы отпроситься на несколько дней на Новый год, скажем, или осенью это целая история, - рассказывает Булгакова. – Опять же отпускают в отпуск только тех, кто выслужился перед «директором». В школе после прихода Дюковой уже несколько раз полностью сменился педагогический состав, текучка кадров дикая, неугодных просто выживают.

P.S. Руководство гимназии по-прежнему не комментирует вышедший за пределы учебного заведения конфликт. Ссылаются на отпуск директора и не закончившуюся проверку. Чтобы нас не обвиняли в однобоком освещении этой истории, «Комсомолка» всегда готова предоставить слово руководству гимназии № 62.

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Родители детей из гимназии №62 массово жалуются

Когда скандал вышел далеко за пределы учебного заведения, жаловаться на условия в гимназии стали дети других школьников. Они рассказывают свои истории.

«Перед всем классом стыдили за поношенную одежду»

- Сын сказал, что учительница сегодня выставила их у доски и фотографировала их брюки и туфли, параллельно отчитывая, что брюки у них короткие, а туфли недостаточно новые. Это происходило прямо во время урока, когда учитель должен был вести предмет. В этот же день было родительское собрание, и этот педагог не постыдилась вывести на слайд фото детей «некачественными» брюками и туфлями. Родители пытались вразумить, что уже май, дети повырастали из брюк и смысла сейчас брать новые нет, поскольку к сентябрю они снова вырастут. И оправдывались за «неправильные туфли». Учитывая, что у нас в классе есть семьи с двумя и тремя детьми, нормальный родитель понимает, что кроме школьной формы есть еще много чего необходимого в семье. И потом стало понятно, к чему все было. Учитель объяснила, что у директора есть видение «правильной» формы, которая должна шиться на специальном «правильном предприятии», каталоги которого нам тут же и раздали.

«Что за фамилия – ты что, девочка?»

- Учитель музыки не понимает, что фамилия сына не склоняется. И он при всех детях смеется над ним: «Ты что, девочка?». Мало того, что этот учитель правил русского языка не знает, так он еще и издевается над ребенком. На мое недоумение говорит: «А что тут такого?» Уроки музыки – это отдельная история, потому как ответ ребенка на вопрос: «Что вы там делаете?», традиционный – «Смотрим мультики». Интересно, как ставится оценка?

«Грозили перевести в класс для «тупых» с «второсортной» учительницей»

- После больничного ребенок в первый же день приходит весь на нервах со словами: «Я пойду в класс для тупых». Учитель сказала: «Если вы не напишите проверочную работу на 4 и 5, то вы не попадете в 5 «1» класс». Все мои попытки объяснить, что нет «умных» и «тупых» классов бессмысленны, потому как назавтра в школе это объяснят заново. Подходила с этим вопросом к педагогу, объясняла ситуацию, просила помощь ребенку снова влиться в класс. Ноль эффекта. На родительском собрании история с «умными» и «тупыми» классами повторяется. Меня от этого коробит, поскольку я понимаю, что, если такие отношения в коллективе учителей, что мы ждем от детей.

«После ухода из гимназии, оказалось, что учиться можно без страха»

- После перехода в другие школы мы узнали, что, оказывается, в школу можно ходить с удовольствием. И уж точно без страха, что после уроков можно вернуться домой вовремя и планировать свои дела; что можно заниматься не только самообразованием, но и получать информацию на уроках. Сына отпустило через два года после смены школы. У дочки был второй класс, ей хватило года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В омской гимназии, где травили подростка, в открытом письме устроили разборки с вице-губернатором

Владимир Компанейщиков ранее предлагал руководству школы уволиться. «КП» выслушала мнение руководства учебного заведения (Подробнее...)

«Когда педагоги не слышат детей, конфликты принимают уродливые формы»: В омском минобре отреагировали на травлю школьника, устроенную учителями

Все началось с поста омской журналистки Натальи Граф. Она рассказала о травле, которую ее сыну устроили директор и учителя гимназии № 62, где учится ее ребенок. Как выяснилось, мальчик отказался чистить снег в школьном дворе и ушел домой. За это на следующий день классная руководитель устроила ему настоящую выволочку перед всем классом. (Далее...)

ПОДРОБНЕЕ

«Утром опять в школу – как на войну»: одноклассники вместе с учителями довели подростка до невроза

Травлю в школе далеко не всегда устраивают сами дети. Иногда инициаторами становятся учителя. Об одном из таких случаев рассказала омская журналистка Наталья Граф на своей странице в Facebook. (Далее...)

Буллинг в школе

Способы распознать, что вашего сына или дочь задирают другие дети, и методы противодействия буллингу в школе (Подробнее...)