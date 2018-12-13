«Директор унижает учителей, а те отыгрываются на детях»: Педагог омской гимназии, где травили ребенка, вспоминает о бывшей работе

Напомним, вся эта история началась с незначительного, казалось бы, конфликта – восьмиклассник Рома Граф ушел с урока труда, вместо которого детей заставили чистить снег, не отпросившись. Подросток почувствовал себя нехорошо, а сообщить об этом было некому – учитель на месте отсутствовала. На следующий день его за это перед всем классом отчитала классный руководитель, а по совместительству физрук Елена Будай. Заподозрив, что школьник записывает выволочку на диктофон, потащила его к директору. Но даже после извинений Ромы, учителя с ним перестали здороваться и устроили настоящую травлю, в которую вовлекли не только детей, но и их родителей.

История получила огласку: в гимназию пришли с проверками из прокуратуры и минобразования. Директор учебного заведения находится в отпуске, отвечать на все вопросы пришлось завучам. Одна из них – Инна Апанасенко – написала открытое письмо, которое разослала по СМИ. А вот от личного общения и ответа на конкретные вопросы руководство школы отказывается, ссылаясь на ведущиеся сейчас проверки.

Тем временем, маму Ромы Наталью Граф буквально завалили обращениями другие родители, чьи дети попали точно в такую же ситуацию (см. «Подслушано в сети»).

«ПРЕМИЯ ЗАВИСЕЛА ОТ ТОГО, КАКИЕ У ТЕБЯ ОТНОШЕНИЯ С ДИРЕКТОРОМ»

«Комсомолка» нашла учителя истории Светлану Булгакову, которой пришлось уволиться после 14 лет работы в гимназии № 62. Оказалось, травят там не только учеников, но и неугодных учителей. Понятно, что педагог обижена, говорит на эмоциях, возможно, даже где-то приукрашает. Но и без этого становится понятно, какие отношения были внутри педагогического коллектива. Какое уж тут уважение к детям.

- Я пришла в гимназию с огромным желанием работать, - рассказывает Светлана Ивановна. – Но после систематических упреков и оскорблений желание что-то делать пропадает. Последние полгода просто терпела до пенсии. Поняв, что я полностью завишу от директора, она в последние месяцы отыгрывалась на мне по полной. До сих пор с ужасом вспоминаю о работе там.

Конфликт Булгаковой с директором Мариной Дюковой начался после того, как историк возглавила профсоюз учителей и пыталась защитить их права. Например, придумали балльную систему для объективной оценки работы каждого педагога. Это было важно, чтобы люди понимали, за что именно им назначаются премии. А надбавки даже в несколько тысяч рублей для педагогов, получающих 14-20 тысяч, - вещь вполне ощутимая.

- Но просуществовала система недолго, потом директор ее отменила, заявив, что она устарела, - продолжает Светлана Булгакова. – И начала назначать премии по своему усмотрению – в зависимости от того, с кем какие отношения. Причем, часто за одну и ту же работу. У меня ученик четыре года подряд выигрывал областные олимпиады. У некоторых даже одного такого достижения нет за всю карьеру. А я за это получила премию в 200 рублей. Естественно, удивилась и спросила, что это за смешные деньги. И тут же меня вызвали на ковер к Дюковой, которая отчитывала меня и говорила, что это моя обязанность хорошо учить детей. Я смирилась. Но потом выяснилось, что другому учителю точно за такое же достижение заплатили 10 тысяч рублей. Конечно, меня это возмутило.

«УЧИТЕЛЕЙ НАЗЫВАЛИ ШВАЛЬЮ, А ДЕТЕЙ ДЕБИЛАМИ»

По словам Булгаковой, директор действовала по принципу разделяй и властвуй. В женском коллективе слухи распространяются очень быстро. И, конечно, информация, что премии за одни и те же заслуги выделяются в зависимости от расположения руководства, облетала коллектив моментально. Светлана Ивановна считает: делалось это специально, чтобы поссорить педагогов между собой.

- На любое упоминание о законе и правах только злило Дюкову. На все претензии она отвечает: «Я здесь хозяйка, кому не нравится - уходите». Что это государственное учреждение, а не ее собственное, никто уже и не вспоминал. Все достижения гимназии – исключительно ее заслуга, учителя и ученики в расчет не берутся. Чтобы дать понять, насколько педагоги ниже ее по рангу, она даже не считает нужным с ними здороваться. Там годами сложившаяся система – директор унижает учителей, которые боятся ей слово возразить. Они, в свою очередь, отыгрываются на учениках. Завуч, например, не стесняется называть ушедших педагогов старой швалью. А для учителей обычное дело назвать ребенка при всем классе дебилоидом.

Булгакова объясняет, что ей было особенно сложно – ведь на уроках обществознания она рассказывала ученикам о правах человека. При этом дети задавали вполне логичный вопрос: как это соотносится с тем, что учителя называют их тупыми. Была, по словам бывшей учительницы, и система наказаний для проштрафившихся учителей. Например, каждый педагог обязан убедить родителей сдать деньги на ремонт. «Неуспевающих» вызывали на ковер. Говорят, после такой «беседы» протестовать больше никто не осмеливался.

«ВМЕСТО УРОКА ИСТОРИИ ЗАСТАВИЛИ УКРАШАТЬ ШКОЛУ»

- За это дети даже прозвали 62-ю «гимназией элитных туалетов», - горько шутит Булгакова. – Внешний вид учебного заведения, конечно, тоже важен, но это ведь не главное. Вот, например, Дюкова позвала к нам директоров других школ показать все великолепие после ремонта. Чтобы они потеряли дар речи, приказала украсить актовый зал. У нас шел урок истории, который практически был сорван, потому что детей заставили декорировать школу. Первый вариант не понравился, директор заставила несколько раз переделывать и согласовала только с третьего раза. И все это вместо занятий. Другая история с каникулами – чтобы отпроситься на несколько дней на Новый год, скажем, или осенью это целая история. Опять же отпускают только тех, кто выслужился перед директором. В школе после прихода Дюковой уже несколько раз полностью сменился педагогический состав, текучка кадров дикая, неугодных просто выживают.

P.S. Руководство гимназии по-прежнему не комментирует вышедший за пределы учебного заведения конфликт. Ссылаются на отпуск директора и не закончившуюся проверку. Чтобы нас не обвиняли в однобоком освещении этой истории, «Комсомолка» всегда готова предоставить слово руководству гимназии № 62.

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Родители детей из гимназии №62 массово жалуются

Когда скандал вышел далеко за пределы учебного заведения, жаловаться на условия в гимназии стали дети других школьников. Они рассказывают свои истории.

«Перед всем классом стыдили за поношенную одежду»

- Сын сказал, что учительница сегодня выставила их у доски и фотографировала их брюки и туфли, параллельно отчитывая, что брюки у них короткие, а туфли недостаточно новые. Это происходило прямо во время урока, когда учитель должен был вести предмет. В этот же день было родительское собрание, и этот педагог не постыдилась вывести на слайд фото детей «некачественными» брюками и туфлями. Родители пытались вразумить, что уже май, дети повырастали из брюк и смысла сейчас брать новые нет, поскольку к сентябрю они снова вырастут. И оправдывались за «неправильные туфли». Учитывая, что у нас в классе есть семьи с двумя и тремя детьми, нормальный родитель понимает, что кроме школьной формы есть еще много чего необходимого в семье. И потом стало понятно, к чему все было. Учитель объяснила, что у директора есть видение «правильной» формы, которая должна шиться на специальном «правильном предприятии», каталоги которого нам тут же и раздали.

«Что за фамилия – ты что, девочка?»

- Учитель музыки не понимает, что фамилия сына не склоняется. И он при всех детях смеется над ним: «Ты что, девочка?». Мало того, что этот учитель правил русского языка не знает, так он еще и издевается над ребенком. На мое недоумение говорит: «А что тут такого?» Уроки музыки – это отдельная история, потому как ответ ребенка на вопрос: «Что вы там делаете?», традиционный – «Смотрим мультики». Интересно, как ставится оценка?

«Грозили перевести в класс для «тупых» с «второсортной» учительницей»

- После больничного ребенок в первый же день приходит весь на нервах со словами: «Я пойду в класс для тупых». Учитель сказала: «Если вы не напишите проверочную работу на 4 и 5, то вы не попадете в 5 «1» класс». Все мои попытки объяснить, что нет «умных» и «тупых» классов бессмысленны, потому как назавтра в школе это объяснят заново. Подходила с этим вопросом к педагогу, объясняла ситуацию, просила помощь ребенку снова влиться в класс. Ноль эффекта. На родительском собрании история с «умными» и «тупыми» классами повторяется. Меня от этого коробит, поскольку я понимаю, что, если такие отношения в коллективе учителей, что мы ждем от детей.

«После ухода из гимназии, оказалось, что учиться можно без страха»

- После перехода в другие школы мы узнали, что, оказывается, в школу можно ходить с удовольствием. И уж точно без страха, что после уроков можно вернуться домой вовремя и планировать свои дела; что можно заниматься не только самообразованием, но и получать информацию на уроках. Сына отпустило через два года после смены школы. У дочки был второй класс, ей хватило года.

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