2018-12-17T09:15:23+03:00
Общество

«Ленинград» спел про Омск и Егора Летова

В припеве даже цитируется строчка из песни рокера «Все идет по плану»
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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Сергея Шнурова с Омском связывает давняя любовь. Напомним, на один из Дней города местные жители требовали пригласить его выступить с концертом вместо Надежды Бабкиной. польщенные таким вниманием артист пообещал приехать в следующий раз, даже, если чиновники его и не позовут.

И вот снова Омск и Шнуров переселись. На этот раз Владимир Мединский спутал его с нашим земляком, рокером Егором Летовым. Оба музыканта были выдвинуты в качестве кандидатов, которые могут дать имя аэропортам.

Когда журналисты поинтересовались у министра культуры мнением, нужно ли называть омский аэропорт именем Летова, он ответил, что в честь живых это не принято делать. После того, как ему сообщили, что музыкант умер 10 лет назад, чиновник попытался оправдаться, что спутал его со Шнуровым.

В итоге, ни тот, ни другой музыкант так и не дали имя аэропортам. Зато вдохновили группировку «Ленинград», которую возглавляет Сергей Шнуров на создание нового шедевра.

- За рулем кабриолета я врубаю Летова, - так начинается песня.

И дальше:

- Это омский движ, город есть такой сибирский. Видишь, на протесте киска.

Также в припеве песни есть заимствованная у Летова строчка «Все идет по плану».

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