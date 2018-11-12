Егор Летов не попал в шорт-лист имен, которыми могут назвать омский аэропорт

Казалось, продвижением имени Егора Летова в качестве кадидата на имя для местного аэропорта в Омске и даже за его пределами не занимался только ленивый. О том, что это отличная идея, заявляли блогер Варламов и историки рока. За панк-музыканта, прославившего наш город на весь мир, неожиданно выступили даже коммунисты. Они вспомнили, что у Летова был альбом «Коммунизм», но, вероятно, забыли, что в том числе и за него в советские времена артиста заперли в психиатрической больнице - в надежде «исправить».

Кто-то из поклонников даже установил в Старом Кировске дорожный знак с изображением артиста. А на «Пикабу» решили помечтать, как будет выглядеть Letov International Airport и создали целую серию картинок с баннерами-цитатами из песен Летова.

Фото: скриншот с видео.

Вышли несколько репортажей на канале «Россия 24», где сообщалось, что имя основателя «Гражданской обороны» лидирует.

Но официальная статистика говорит об обратном. Накануне на пресс-конференции Общественной палаты Омской области объявили три имени, которые вошли в шорт-лист для голосования общенационального конкурса «Великие имена России». Ими стали генерал Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актер Михаил Ульянов. Егора Летова там нет.

Напомним, омичи выбирали из 10 претендентов. Теперь обработкой результатов голосования занимаются специалисты ВЦИОМ. 5 декабря они объявят победившие имена для 47 аэропортов по всей стране.