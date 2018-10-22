Егор Летов и епископ Сильвестр - в Омске назвали первые 10 имен, которые могут присвоить аэропорту

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-22T15:23:42+03:00

Проголосовать за имя для воздушной гавани могут все желающие

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Омские общественники, представители власти и журналисты обсудили проект «Великие имена России» - в честь кого из наших выдающихся земляков назвать омский аэропорт. В дискуссии приняли участие секретарь региональной Общественной палаты Лидия Герасимова и кандидат исторических наук, профессор Борис Конников.

Пока в списке 10 имен - актер Михаил Ульянов, Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, хоккеист Виктор Блинов, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, музыкант Егор Летов, советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев, поэт Роберт Рождественский, первый секретарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин, художник Михаил Врубель и епископ Сильвестр. Но этот список будет расширен. Главный критерий, чтобы «претендент» набрал более 500 голосов.

- Для меня самые необычные из предложенных имен - это Егор Летов и епископ Сильвестр. Я никогда не сталкивалась с Летовым: по жизни я не общалась с этим человеком, не помню, чтобы его творчество меня зацепило. Но я уважаю творчество Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Юрий Шевчука, - поделилась Лидия Герасимова.

Впрочем, в поддержку идеи назвать воздушную гавань именем лидера «Гражданской обороны» в Омске организовалась целая группа.

- В названии аэропорта должно быть имя человека, близкого современному поколению, - считает переехавший в Москву журналист из Омска Георгий Шершнев. - Потому что именно ему здесь жить и путешествовать.

Руководитель проекта «Современный русский» Тамара Скок акцентировала внимание на том, как будет выглядеть название с точки зрения языка. Ей кажутся наиболее благозвучными сочетания с фамилиями Летова, Королева и Врубеля.

- Представляете, каким красивым у нас может быть аэропорт, если мы назовем его именем Врубеля, - предположила Скок. - Он может стать настоящим арт-объектом. Сразу появится ментальная, артистическая, душевная привязка. Нам нужно искать не номенклатурное имя, а понятно и близкое. Одно дело публично расшаркаться, другое - отогреться душой.

В дискуссии приняли участие кандидат исторических наук, профессор Борис Конников и секретарь региональной Общественной палаты Лидия Герасимова.Фото: Анна МИКУЛА

Лонг-лист будет формироваться до 28 октября. Из него омичи смогут выбрать три фамилии. А уже с 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование. Организацией голосования займется в Омске региональное отделение движения «Волонтеры Победы». Причем поучаствовать в этом могут все желающие – достаточно против собеседование. Руководитель организации Павел Шильников признался, что часто им звонят люди старше 60 лет и предлагают имена возможно не такие известные для современной молодежи, но не менее значимые с точки зрения их вклада в историю страны. Среди них, например, герой Советского союза, летчик из Омска Анатолий Ляпидевский и летчик-испытатель, Герой Советского Союза Георгий Байдуков.

Собравшиеся сошлись на мысли, что все имена, попавшие в список для голосования, надо обязательно использовать. Например, назвать ими скучные «номерные» улицы - Северные, Рабочие и Омские.

В период с 29 октября по 7 ноября в ходе соцопросов будут определены региональные тройки лидеров, которые и включат в голосование. Отдать свой голос за одного из трех претендентов можно будет на сайте проекта, в соцсетях, с помощью смс и заполнив анкету на постах волонтеров, которые будут расположены в аэропортах, на борту самолетов и на железнодорожных вокзалах.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель гендиректора по наземному обслуживанию омский аэропорт «Центральный» Александр ЩАПОВ:

- Сейчас название ОАО «Омский аэропорт» или аэродром «Омск-Центральный» - это юридическое название. Если к нему будет представлено имени какого-то человека, то необходимо будет внести изменения в Устав, с дальнейшей регистрацией в Росавиации, Минтрансе, в налоговую и юстицию. Какие для этого потребуются расходы, пока непонятно. Вероятно, потребуются деньги на барельеф человека, именем которого будет назван аэропорт, а также на разработку и создание нового интерьера.