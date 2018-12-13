2018-12-13T07:35:26+03:00
Общество

В Омском парке появился «европейский каток» под открытым небом

Он может вместить одновременно 280 человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омском парке появился каток под открытым небомВ Омском парке появился каток под открытым небомФото: vk.com
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В парке имени 30-летия ВЛКСМ появился каток под открытым небом. Как и в прошлом году он будет расположен у входа в парк со стороны улицы Масленникова. Площадь катка увеличилась с 1650 до 2000 квадратных метров, таким образом он сможет вместить до 280 человек.

Каток в парке построен в виде лабиринта и оформлен в европейском стиле, в вечернее время будет особенно заметна праздничная иллюминация. Время работы катка с 11.00 до 22.00. Стоимость выхода на лет 100 рублей, прокат коньков 150 рублей.

За состоянием льда будет следить специальная машина, об этом есть договоренность со спорткомплексом «Тополиный», в котором есть закрытый каток.

Напомним, в эти выходные откроется еще один каток у торгового комплекса «МЕГА», он тоже празднично оформлен и имеет большую площадь.

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