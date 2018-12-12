2018-12-12T11:57:03+03:00
Общество

В Омске у МЕГИ заработает новый каток под открытым небом

Открытие пройдет 15 декабря
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на левом берегу откроется новый каток под открытым небомВ Омске на левом берегу откроется новый каток под открытым небом
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У торгового комплекса «Мега» с 15 декабря заработает каток под открытым небом. Торжественное открытие состоится в 17.00. Организаторы обещают бесплатный безалкогольный глинтвейн, катание под живую музыку и пиротехническое шоу.

На катке сделают теплые раздевалки, камеры хранения и прокат коньков. Каток оформят в европейском стиле с праздничной иллюминацией и елкой в центре. Площадь катка составит 2000 квадратных метров.

Стоимость выхода на лед в будние дни с 12.00 до 17.00 — 100 рублей, - в вечернее время, выходные и праздничные дни — 150 рублей. Стоимость проката коньков в будние дни до 17.00 — 50 рублей/час, в вечернее время, выходные и праздничные дни — 100 рублей/час. Можно приходить со своими коньками. График работы катка в будние дни с 12.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни с 12.00 до 00.00.

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