За новое имя омскому аэропорту проголосовали 110 тысяч человек

7 Дек. 13:23 2018-12-07T13:23:57+03:00

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В Общественной палате подвели итоги голосования за имя омскому аэропорту в рамках проекта "Великие имена России". На финальном этапе сибиряки выбирали из трех вариантов: актера Михаила Ульянова, авиаконструктора Андрея Туполева и героя войны Дмитрия Карбышева. Последний уверенно победил с результатом в 41%. Секретарь Общественной палаты Омской области так объяснила секрет победы Карбышева в голосовании.

- Видимо, люди, которые предлагали изначально фамилию Манякина, увидели, что в шорт-листе этой фамилии нет, и переключились на Карбышева, - сказала она. - А это большой срез населения, кто называл Манякина. Представьте, они прибавились к тем людям, которые называли Карбышев.

Теперь аэропорт должны назвать именем Карбышева. Но произойдет это нескоро. Во-первых, в некоторых городах второй тур, и имя для воздушных гаваней еще не выбрали. Во-вторых, все ждут официальный указ президента, чтобы узаконить процедуру переименования.

- О сроках, когда переименуем, пока ничего не говорится. Нужно ждать, когда закончится второй тур по всей стране. Только потом будет подписан Указ президента, - сказала секретарь общественной палаты Омской области Лидия Герасимова.

Она также отметила, что омичи стали едва ли не самыми активными во время голосования за новое имя аэропорту. Всего высказались порядка 110 тысяч человек.