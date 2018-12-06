2018-12-06T12:30:58+03:00
Общество

Центр справедливости помог омичу разрешить трудовой спор

В Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с жалобой на работодателя обратился Андрей Геннадьевич Выгодский
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Мужчина рассказал специалисту Центра о том, что его работодатель, ООО «Центр реабилитации «Рассвет» нарушил условия трудового договора и нормы трудового кодекса о сроках выплаты зарплаты. А также попросил юристов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ помочь ему вернуть деньги, ведь на момент увольнения Выгодского, задолженность работодателя перед ним составила около 65 тысяч рублей.

Специалист Центра подготовил для Андрея Геннадьевича исковое заявление, с которым тот отправился в районный суд.

В действиях работодателя мы обнаружили ряд прямых нарушений Трудового кодекса РФ и составили иск с требованиями о взыскании задолженности по выплатам заработной платы и компенсации за ежегодно оплачиваемый отпуск, а также о взыскании процентов за задержку этих выплат. Кроме того, мы потребовали перечислить в налоговые органы средства НДФЛ гражданина Выгодского, за период, в который работодатель этой обязанностью пренебрег, рассказал юрист Центра защиты прав граждан.

В результате разбирательства Первомайский Районный суд Омска вынес решение об удовлетворении требований иска и обязал ООО «Центр реабилитации «Рассвет» выплатить Андрею Геннадьевичу более 64 тысяч рублей.

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