Тело омича, провалившегося на машине под лед в Таре, так и не нашли

5 Дек. 10:56 2018-12-05T17:03:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, внедорожник «УАЗ Патриот» с водителем и двумя пассажирами провалился под лед Иртыша в Тарском районе. Водитель решил сократить дорогу из села Екатеринское в Тару и поехал по тонкому льду Иртыша. Не доехав несколько метров до берега, машина провалилась под лед.

Как сообщает «Тарское Прииртышье», за рулем машины находился местный бизнесмен и два пассажира. Пассажиры успели спастись, но водитель погиб на месте. «УАЗ» достали из воды, но водителя там не обнаружили. Вчера поисками тела занимались прибывшие из Омска водолазы, но пока они нигде его не обнаружили – ни в яме у места бывшего паромного причала, ни ниже по течению.