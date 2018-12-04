2018-12-04T09:21:27+03:00
Происшествия

В Омской области машина провалилась под лед: Водитель погиб

Водителю спастись не удалось
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области машина с водителем внутри провалилась под ледВ Омской области машина с водителем внутри провалилась под ледФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Происшествие случилось в Тарском районе накануне днем. 47-летний мужчина ехал на своей машине «УАЗ Пикап» со стороны города Тара. В районе села Екатеринское водитель по неизвестной причине съехал на лед реки Иртыш. Еще не окрепший лед реки не выдержал веса автомобиля, поэтому он провалился.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, водителю спастись не удалось. Приехавшие медики и спасатели не смогли ему помочь.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

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