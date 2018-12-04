2018-12-04T09:21:27+03:00
Происшествия

В Омской области машина провалилась под лед: Водитель погиб

Водителю спастись не удалось
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области машина с водителем внутри провалилась под ледВ Омской области машина с водителем внутри провалилась под ледФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Происшествие случилось в Тарском районе накануне днем. 47-летний мужчина ехал на своей машине «УАЗ Пикап» со стороны города Тара. В районе села Екатеринское водитель по неизвестной причине съехал на лед реки Иртыш. Еще не окрепший лед реки не выдержал веса автомобиля, поэтому он провалился.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, водителю спастись не удалось. Приехавшие медики и спасатели не смогли ему помочь.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте