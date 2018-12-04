2018-12-04T14:45:29+03:00
Общество

Омские приставы объяснили, почему задержали Нателу Полежаеву

Как выяснилось, в отношении нее возбудили уголовное дело
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 декабря, появилось видео жесткого задержания директора санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой. По утверждению представителей предпринимательницы, это может быть связано с политическими мотивами. А вот судебные приставы объяснили все горазда более приземленными вещами - Полежаева уже год не рассчитывается с долгами по зарплате перед своими сотрудниками.

- У нас в производстве находится уголовное дело, возбужденное по подозрению директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателы Полежаевой в совершении преступления по части 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению», - рассказал «Комсомолке» главный специалист-эксперт УФССП России по Омской области Владимир Транцевич. - Подозреваемая уклонялась от явки к дознавателю для проведения следственных действий, об уважительных причинах неявки не сообщала. Своими действиями она умышленно затягивала сроки производства дознания по уголовному делу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте