Омские приставы объяснили, почему задержали Нателу Полежаеву

4 Дек. 14:45 2018-12-04T14:45:29+03:00

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Сегодня, 4 декабря, появилось видео жесткого задержания директора санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой. По утверждению представителей предпринимательницы, это может быть связано с политическими мотивами. А вот судебные приставы объяснили все горазда более приземленными вещами - Полежаева уже год не рассчитывается с долгами по зарплате перед своими сотрудниками.

- У нас в производстве находится уголовное дело, возбужденное по подозрению директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателы Полежаевой в совершении преступления по части 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению», - рассказал «Комсомолке» главный специалист-эксперт УФССП России по Омской области Владимир Транцевич. - Подозреваемая уклонялась от явки к дознавателю для проведения следственных действий, об уважительных причинах неявки не сообщала. Своими действиями она умышленно затягивала сроки производства дознания по уголовному делу.