Появилось видео задержания бывшей снохи омского экс-губернатора Полежаева

В распоряжение «Комсомолки» попало видео задержания руководителя санатория «Рассвет» Нателы Полежаевой. Напомним, в прошлом она была снохой экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева. Сейчас она известна довольно жесткой критикой в адрес бывшего родственника.

На записи видно, что Нателу Олеговну сначала хватают за руки двое крупных мужчин, потом силой вытаскивают из салона автомобиля и прямо по снегу куда-то волокут.

- Ее машину остановили возле СибАДИ - уже на повороте в «Рассвету», - рассказала правозащитница и соратница Полежаевой Ирина Дроздова. - Сказали следовать за ними на допрос в отдел судебных приставов. Она позвонила мне и юристу. Мы быстро примчались на место. Нателла Олеговна сказала, что поедет только с нами. Ей ответили: «не положено!». Начали препираться, ее час продержали на морозе в машине с открытыми дверями, а она в тонких колготочках. В итоге договорились, что с ней пойдет еще кто-то один из нас. А, когда уже подъехали в месту, опять передумали и сказали, что она идет на допрос одна. После этого начали вытаскивать ее из машины. Я попыталась ее защитить, но меня - депутата при исполнении обязанностей - просто отшвырнули в сторону.

Как выяснилось, представители регионального УФССП уже несколько раз наведывались к Нателе Полежаевой. Правда, суть претензий по ее словам, предпринимательнице не известна. Кстати, на официальном сайте судебных приставов долгов за ней не числится.

- Вроде бы, ей сообщили, что вызывают в качестве свидетеля, - продолжает Дроздова. - Но вот нас только что обманули, сказав, что разрешат юристу присутствовать с ней на допросе, а потом передумали и отказали. Поэтому у нас нет уверенности, что, пройдя два шага по коридору, Полежаева превратится в обвиняемую. Тем временем, это человек, который помогает простым людям - кстати, даже родственникам тех же самых полицейских. Это человек, которому мы все доверяем. Вот сейчас она занялась проблемой миграции китайцев в нашу область. Эта проблема не только Омского района, но и Знаменского, и Тары. Там уже русских притесняют. Ведь китайцы не просто здесь работают, но и жить будут! Не исключаю, что сегодняшнее задержание как раз с этим связано. Здесь возможны политические мотивы.

Также сообщается, что Натела Полежаева и еще несколько поддерживающих ее человек в знак протеста собираются объявить голодовку. А вот в региональной службе судебных приставов называют причины вполне приземленные. Нателю Полежаеву задержали за внушительный долг перед ее собственными работниками. По предварительной информации, люди не получали зарплату уже около года.

ОФИЦИАЛЬНО

Главный специалист-эксперт УФССП России по Омской области Владимир Транцевич:

- У нас в производстве находится уголовное дело, возбужденное по подозрению директора ООО «Центр реабилитации «Рассвет» Нателы Полежаевой в совершении преступления по части 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению». Подозреваемая уклонялась от явки к дознавателю для проведения следственных действий, об уважительных причинах неявки не сообщала. Своими действиями она умышленно затягивала сроки производства дознания по уголовному делу.