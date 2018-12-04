После пожара в омской БСМП-1, пациентов переводят в другие больницы
Сегодня, 4 декабря, утром ЧП случилось в больнице «скорой помощи», расположенной на Левом берегу. Пожар удалось полностью потушить за 1 час 17 минут. По предварительным данным, огонь распространился в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров.
- Мы несколько раз проверили информацию - пострадавших в результате этого происшествия нет, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель регионального минздрава Светлана Оспенникова. - Как выяснилось, загорелось подвальное помещение. Его удалось быстро локализовать. Дымом действительно затянуло приемное отделение - куда привозят пациентов. Оттуда эвакуировали всех людей. Сейчас машины «скорой» направляют в другие больницы. Во всех стационарных отделениях все в порядке, они работают в обычном режиме.
В причинах случившегося разбираются дознаватели.