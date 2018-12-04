В Омске горит больница «скорой помощи»: ее тушат 11 пожарных машин

ЧП случилось в БСМП-1, расположенной на Левом берегу.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 10.37, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - На место выехали пожарные подразделения по повышенному номеру. Работают 11 машин (в том числе две автолестницы). - В 11.18 пожар на площади 20 квадратных метров локализован.

Также сообщается, что на момент приезда пожарных, дымом уже успело затянуть первые два этажа больницы. Сейчас эвакуируют людей, находящихся в помещении. Из подвала звеньями газодымозащитной службы спасены три человека. Самостоятельно смогли выбраться из горящего помещения еще более 300 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

- Мы несколько раз проверили информацию - пострадавших в результате этого происшествия нет, - рассказала официальный представитель регионального минздрава Светлана Оспенникова. - Как выяснилось, загорелось подвальное помещение. Его удалось быстро локализовать. Дымом действительно затянуло приемное отделение - куда привозят пациентов. Оттуда эвакуировали всех людей. Сейчас машины «скорой» направляют в другие больницы. Во всех стационарных отделениях все в порядке, они работают в обычном режиме.

В причинах случившегося разбираются дознаватели.

ОБНОВЛЕНО:

Пожар полностью потушен в 11.54. Пострадавших нет.