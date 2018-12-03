2018-12-03T13:16:06+03:00
Общество

Стали известны результаты испытаний Комсомольского моста в Омске

Серьезных нарушений специалисты не нашли, но мост нуждается в ремонте
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: WikipediaФото: Wikipedia
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Специалисты на сегодняшней пресс-конференции рассказали об итогах испытания Комсомольского моста. Напомним, его закрыли для испытаний с 20.00 часов 1 декабря до 09.00 часов 2 декабря. Ради испытаний даже временно меняли схему движения общественного транспорта.

Главный инженер БУ Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Алексей Попов, рассказал, что во время испытания предварительно визуально не было выявлено никаких деформаций. Но необходимо провести еще камеральные геодезические работы. Хотя мост и выдержал испытания большегрузами.

Замдиректор проектно-исследовательской фирмы «ПИК» Борис Казанцев сообщил, что мост все-таки нуждается в ремонте:

- Были выявлены деформации на металлических балках. Несмотря на это, испытания показали, что мост еще работоспособен – списывать его рано. Нагрузка не чрезмерная. Нужно выполнить ряд мероприятий по ремонту моста, например в части водоотвода, – сообщил эксперт.

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