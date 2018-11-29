Комсомольский мост в Омске перекроют вечером 1 декабря

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-29T13:17:38+03:00

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Для оценки технического состояния Комсомольского моста в Омске проведут его испытания. На их время сооружение будет перекрыто с 20.00 1 декабря до 09.00 2 декабря. Как сообщили в мэрии города, пассажирский транспорт в этот период времени пустят по измененным маршрутам.

- Маршруты, которые едут с 10 лет Октября в направлении Красного Пути будут следовать по улице Ленина, в обратном направлении – по улицам Ленина, Герцена, Фрунзе, Фрунзенский мост.

- Маршруты, которые следуют по 10 лет Октября в направлении Амурского поселка также будут ехать по Ленина, а в обратном направлении – с улицы Герцена по улице Фрунзе и Фрунзенскому мосту

- Маршруты, которые едут с Маркса на Красный Путь будут следовать по улицам Лермонтова, Ленина.

Троллейбусы №2 и №4 будут отменены.