ДТП в омских Нефтяниках: Четыре машины встали в «паровозик»
Авария случилась на Проспекте Мира [фото]
У машин значительные повреждения.Фото: vk.com
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Неспокойным выдался вечер последней рабочей недели. Из-за гололеда и большого количества аварий Омск встал в 10-балльные пробки. Не обошлось без ДТП и в городке Нефтяников. Там на Проспекте Мира в "паровозик" встали сразу четыре машины, в том числе пассажирский автобус.
Фотографии крупной аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что столкнулись автобус ЛиАЗ, «Лада-Гранта», «Лексус» и минивэн. Самые серьезные повреждения получила «Лада-Гранта». Скорее всего, кто-то резко затормозил, а другие машины в потоке не сумели вовремя остановиться. Пользователи соцсетей сочувствуют водителям, попавшим в такую аварию.