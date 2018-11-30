2018-11-30T14:50:22+03:00
Общество

Омск в конце рабочей недели встал в 9-балльные пробки

В городе гололед и много аварий
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В конце рабочей недели в Омске вновь образовались 9-балльные пробкиВ конце рабочей недели в Омске вновь образовались 9-балльные пробкиФото: vk.com
Изменить размер текста:

Последствия вчерашнего снегопада все еще сказываются на транспортной ситуации в нашем городе. Сейчас, в самый час пик, когда все едут домой с работы, пробки на дорогах города по данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 17.00 составляют 9 баллов. Движение затруднено на улице Маркса, 10 лет Октября, Пушкина, Гагарина, Герцена, Ленина. Метромост и Фрунзенский мост также парализованы.

В городе много аварий, фото публикуют омичи в социальных сетях. Возможно, большое количество аварий связано с гололедом на дорогах.. Как рассказали в администрации города, за последние сутки на улицы города вывели рекордное количество рабочих 486 человек и дорожной техники 420 единиц. Но не все дороги еще удалось полностью очистить от снег и льда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский регоператор по мусору объявил аукцион по вывозу отходов на 6 млрд.
Реализацию инвестпрограммы «Омскэнерго» высоко оценили на Межотраслевом совете при Губернаторе
Подписку на смартфон можно оформить в МТС
Вице-губернатор заявила, что тариф на вывоз мусора в Омске увеличится
В Омской области на железной дороге за год погибло 17 человек
Последний снегопад в Омске побил рекорд по количеству осадков в сутки
В Омске задержали оптового наркозакладчика
В Омске «Камаз» с поднятым кузовом застрял под метромостом
Сбербанк и объединенная компания Связной | Евросеть запускают сервис мгновенных переводов
В Омске прошел V областной фестиваль «От матери – к дочери»
Будущие омские педагоги качают больше студентов других вузов
В Омске качок заказал препараты для мышц, а получил судимость
Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобуса
Омичка, забывшая заплатить налоги с 12 проданных квартир, пойдет под суд
В омском минобре объяснили отмену компенсаций семейного образования
Движение из Омска в Казахстан открыто
С нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-Петербург
В Омске из-за пожара эвакуировали супермаркет
Омичи заплатят 11 млн за расчет за проезд бесконтактной картой
Главного омского судебного пристава, подозреваемого во взятке, арестовали
Омичка, которая пропала после поездки в такси, нашлась
Из-за метели закрыто движение из Омска в Казахстан
В Омске вывели дорожную технику для очистки улиц от снега
Комсомольский мост в Омске перекроют вечером 1 декабря
Из Омска открыли новые авиарейсы
«Росводоканал Омск» подключает новых абонентов
В Омской области в своем доме насмерть замерзли две сестры