Омск в конце рабочей недели встал в 9-балльные пробки

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-30T14:50:22+03:00

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Последствия вчерашнего снегопада все еще сказываются на транспортной ситуации в нашем городе. Сейчас, в самый час пик, когда все едут домой с работы, пробки на дорогах города по данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 17.00 составляют 9 баллов. Движение затруднено на улице Маркса, 10 лет Октября, Пушкина, Гагарина, Герцена, Ленина. Метромост и Фрунзенский мост также парализованы.

В городе много аварий, фото публикуют омичи в социальных сетях. Возможно, большое количество аварий связано с гололедом на дорогах.. Как рассказали в администрации города, за последние сутки на улицы города вывели рекордное количество рабочих 486 человек и дорожной техники 420 единиц. Но не все дороги еще удалось полностью очистить от снег и льда.