2018-11-30T10:11:57+03:00
Общество

Последний снегопад в Омске побил рекорд по количеству осадков в сутки

Почти столько же снега 29 ноября навалило в 1980 году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
За вчерашний день в Омске установили рекорд по количеству выпавших осадковЗа вчерашний день в Омске установили рекорд по количеству выпавших осадковФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Вчерашний снегопад в Омске выдался по-настоящему рекордным. За день в городе выпало 10,9 миллиметров осадков. В Омске побили максимум дня, который был установлен 29 ноября 1980 года. Тогда в Омске выпало 10,2 миллиметра осадков.

Как сообщили в Обь-иртышском управлении по гидрометеорологии и окружающей среды, за сутки навалило норму декады. Также в четверг омичи ощутили на себе сильные порывы ветра. Их скорость достигала 20-23 метров в секунду. Из-за ветра и снега было объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в городе сильно похолодало, в выходные такая погода сохранится. 1 декабря ночью ожидается -21…-26 градусов, при прояснении до -33, днем -10…-15 градусов. 2 декабря ночью будет 14…-19 градусов, днем потеплеет до -5…-10.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Реализацию инвестпрограммы «Омскэнерго» высоко оценили на Межотраслевом совете при Губернаторе
Подписку на смартфон можно оформить в МТС
Вице-губернатор заявила, что тариф на вывоз мусора в Омске увеличится
В Омской области на железной дороге за год погибло 17 человек
В Омске задержали оптового наркозакладчика
В Омске «Камаз» с поднятым кузовом застрял под метромостом
Сбербанк и объединенная компания Связной | Евросеть запускают сервис мгновенных переводов
В Омске прошел V областной фестиваль «От матери – к дочери»
Будущие омские педагоги качают больше студентов других вузов
В Омске качок заказал препараты для мышц, а получил судимость
Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобуса
Омичка, забывшая заплатить налоги с 12 проданных квартир, пойдет под суд
В омском минобре объяснили отмену компенсаций семейного образования
Движение из Омска в Казахстан открыто
С нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-Петербург
В Омске из-за пожара эвакуировали супермаркет
Омичи заплатят 11 млн за расчет за проезд бесконтактной картой
Главного омского судебного пристава, подозреваемого во взятке, арестовали
Омичка, которая пропала после поездки в такси, нашлась
Из-за метели закрыто движение из Омска в Казахстан
В Омске вывели дорожную технику для очистки улиц от снега
Комсомольский мост в Омске перекроют вечером 1 декабря
Из Омска открыли новые авиарейсы
«Росводоканал Омск» подключает новых абонентов
В Омской области в своем доме насмерть замерзли две сестры