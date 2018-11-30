Последний снегопад в Омске побил рекорд по количеству осадков в сутки
Вчерашний снегопад в Омске выдался по-настоящему рекордным. За день в городе выпало 10,9 миллиметров осадков. В Омске побили максимум дня, который был установлен 29 ноября 1980 года. Тогда в Омске выпало 10,2 миллиметра осадков.
Как сообщили в Обь-иртышском управлении по гидрометеорологии и окружающей среды, за сутки навалило норму декады. Также в четверг омичи ощутили на себе сильные порывы ветра. Их скорость достигала 20-23 метров в секунду. Из-за ветра и снега было объявлено штормовое предупреждение.
Сейчас в городе сильно похолодало, в выходные такая погода сохранится. 1 декабря ночью ожидается -21…-26 градусов, при прояснении до -33, днем -10…-15 градусов. 2 декабря ночью будет 14…-19 градусов, днем потеплеет до -5…-10.