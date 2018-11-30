Движение из Омска в Казахстан открыто
Метель и снегопад закончились, но значительно похолодало
Движение из Омска в Казахстан открытоФото: Олег УКЛАДОВ
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Вчера в нашем регионе шел обильный снегопад, на трассах была метель и практически нулевая видимость. Из-за сложных погодных условий в МЧС предупреждали омичей, что участок дороги «Омск-Майкапчагай» от села Павлодарское Республики Казахстан до границы Российской Федерации был закрыт для всех видов транспорта.
Сегодня к утру прекратился снегопад и метель, в регионе значительно похолодало. В пресс-службе МЧС сообщили, что движение для автотранспорта в сторону Республики Казахстан открыто в связи со стабилизацией погодных условий. Дорогу открыли с 07.00 часов утра, омичи теперь снова могут ехать по данной трассе.