В омском минобре объяснили отмену компенсаций семейного образования

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-30T08:16:39+03:00

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Депутаты ЗакСобрания Омской области приняли важное изменение в закон о регулировании отношений в сфере образования на территории региона. Одна из важнейший поправок – отмена компенсаций из бюджета родителям, дети которых находятся на семейном образовании. Выплату льготы приостановят с 1 января 2019 года. Сейчас ее размер составляет от 73 до 113 тысяч в год на ребенка. Из бюджета на эти цели тратилось порядка 140 млн. Сейчас эти деньги власти направят на покупку новых школьных учебников.

У родителей детей, получавших семейное образование, теперь два выхода: нести расходы самостоятельно и из своего кармана оплачивать траты на репетиторов. Либо возвращаться в обычную общеобразовательную школу. На принятие решения у омичей есть почти год.

- Отмечу, что нам было высказано замечание Контрольно-счетной палаты. Нужно было перевести в другой статус меру социальной поддержки, – объяснила причины такого решения депутатов министр образования Омской области Татьяна Дернова. – В начале 2019 года будем заниматься разработкой этой меры, для того чтобы определить категории нуждающихся. Сейчас порядка 1200 детей получают такое образование. Меру поддержки, кроме Омской области, оказывают еще 4 региона. Но там выплаты составляют от 300 до 1500 рублей в месяц. Меру соцподдержки должны получать те, кто действительно в ней нуждается, ведь семейное образование получают разные категории детей. Эта история не скажется негативно на многодетных семьях.

Председатель комитета Законодательного собрания по образованию, науке, культуре и молодежной политике Владимир Половинко заявил, что есть много случаев, когда компенсацию получали семьи, даже не проживавшие в Омской области.

Член комиссии по социальному развитию, здравоохранению и демографии при Общественной палате Омской области Тамара Синичникова не видит поводов для переживания:

- Я бы хотела сказать, чтобы жители особо не волновались. Это были деньги по субвенциям. Это мера социальной поддержки, но она ведь не во всех регионах была. И так как это мера соцподдержки, то она должна быть адресной, эти деньги должны предназначаться действительно нуждающимся. А у нас же пошел какой-то повальный запрос на семейное образование. Но это ведь не так просто, - считает Тамара Синичникова. - У кого-то из родителей может не быть специального образования, кто-то не в состоянии нормально организовать учебный процесс из 4-5 уроков. В конце концов родитель не может быть одинаково силен во всех школьных предметах. К тому же при домашнем образовании ребенок лишается социума - общения со сверстниками. Это тоже важный момент. И главное: я сама знаю случаи, когда компенсацией пользовались люди с достатком. Эти деньги они использовали для улучшения условий образования своего ребенка и несли их в какие-то частные школы. Наверняка есть истории, когда родители не нуждались в этой компенсации, но просто использовали ее в качестве пополнения семейного бюджета. Я думаю, это тоже не очень правильно. Но подчеркну: ко всем случаям нужно подходить точечно и избирательно.