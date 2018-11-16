Стало известно, откуда ушла потерявшаяся пенсионерка с провалами памяти

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-16T12:46:47+03:00

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Сегодня в соцсетях неравнодушные жители города разыскивали родных пенсионерки, которую нашли на улице босиком и в одной сорочке. Старушка получила переохлаждение, на улице сейчас морозная погода.

Омичка сообщила, что раздетую бабушку нашла на улице в Порт-Артуре, она не могла вспомнить, откуда пришла, назвала только свое имя. Женщина позвонила в скорую и потерявшуюся забрали в медсанчасть №4.

Омичи хотели через соцсети найти родных пенсионерки, размесили ее фото. Как оказалось, пожилая омичка ушла из дома престарелых. Дежурные там оставили ненадолго открытую дверь без присмотра, старушка и ушла в чем была, но вернуться уже не смогла, так как женщина страдает потерей памяти, сообщили в полиции.