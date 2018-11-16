2018-11-16T12:46:47+03:00
Общество

Стало известно, откуда ушла потерявшаяся пенсионерка с провалами памяти

Женщину вернули в дом престарелых
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Пенсионерку, потерявшуюся в одном халате, вернули в дом престарелыхПенсионерку, потерявшуюся в одном халате, вернули в дом престарелыхФото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня в соцсетях неравнодушные жители города разыскивали родных пенсионерки, которую нашли на улице босиком и в одной сорочке. Старушка получила переохлаждение, на улице сейчас морозная погода.

Омичка сообщила, что раздетую бабушку нашла на улице в Порт-Артуре, она не могла вспомнить, откуда пришла, назвала только свое имя. Женщина позвонила в скорую и потерявшуюся забрали в медсанчасть №4.

Омичи хотели через соцсети найти родных пенсионерки, размесили ее фото. Как оказалось, пожилая омичка ушла из дома престарелых. Дежурные там оставили ненадолго открытую дверь без присмотра, старушка и ушла в чем была, но вернуться уже не смогла, так как женщина страдает потерей памяти, сообщили в полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24