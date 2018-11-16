Потеряла память и ходила по улице в халате и босиком: Омичи ищут родных пенсионерки
В соцсетях появилась просьба о помощи неравнодушной омички. Она рассказала, что накануне встретила на улице странную старушку. Пенсионерка была одета в одну сорочку, на ногах у нее не было обуви, а кофта натянута вместо штанов. Женщина сильно замерзла и вообще не помнит откуда она пришла.
Добрая женщина вызвала старушке скорую. Пенсионерка в разговоре рассказала, что ее зовут Васькова Ольга Ивановна, больше ничего объяснить не смогла. Скорее всего, она страдает потерей памяти.
- Она одета опрятно, следов побоев нет, и бабушка явно ушла из дома самостоятельно, - написала в соцсетях сибирячка.
Нашли пенсионерку в Порт-Артуре, скорая забрала ее в медсанчасть №4. Родственников просят откликнуться.