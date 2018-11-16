Потеряла память и ходила по улице в халате и босиком: Омичи ищут родных пенсионерки

СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-16T08:01:51+03:00

В Омске на улице нашли пенсионерку в одной сорочке и без обуви Фото: vk.com

Женщина не помнит где ее дом, а неравнодушные люди просят помочь найти родственников

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В соцсетях появилась просьба о помощи неравнодушной омички. Она рассказала, что накануне встретила на улице странную старушку. Пенсионерка была одета в одну сорочку, на ногах у нее не было обуви, а кофта натянута вместо штанов. Женщина сильно замерзла и вообще не помнит откуда она пришла.

Добрая женщина вызвала старушке скорую. Пенсионерка в разговоре рассказала, что ее зовут Васькова Ольга Ивановна, больше ничего объяснить не смогла. Скорее всего, она страдает потерей памяти.

- Она одета опрятно, следов побоев нет, и бабушка явно ушла из дома самостоятельно, - написала в соцсетях сибирячка.

Нашли пенсионерку в Порт-Артуре, скорая забрала ее в медсанчасть №4. Родственников просят откликнуться.