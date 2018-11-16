СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-16T12:21:50+03:00

В Омске отрывается еще один каток под открытым небом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это уже второй каток, который заработает в эти выходные

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В Омске начался сезон катаний на коньках. Уже сегодня в 17.00 близи спортивного комплекса «Тополиный» ул. 70 лет Октября, 8, корпус 1 откроется каток под открытым небом. В течение трех дней омичи смогут покататься там бесплатно.

Как сообщили в администрации города, площадь ледовой площадки составляет 60х40 метров. На протяжении всей зимы каток будет работать со вторника по пятницу с 17:00 до 21:00, в субботу, воскресенье и в праздничные дни с 14:00 до 21:00, понедельник – выходной.

Стоимость посещения со следующей недели для взрослых составит 70 рублей, для школьников – 50 рублей, а для детей до 6 лет – 30 рублей. Также можно будет взять коньки напрокат, стоимость аренды коньков – 80 рублей час. Возле катка для посетителей доступны теплые раздевалки.

Напомним, что это уже второй каток, который откроется в эти выходные. Уже подготовили лед на стадионе «Красная звезда». В парке 30-летия ВЛКСМ каток заработает со следующей недели.