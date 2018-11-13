В Омске 17 ноября откроют каток на «Красной звезде»

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-13T14:18:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Для омичей уже на этой неделе откроют открытый каток на стадионе «Красная звезда». Уже в эту субботу 17 ноября в 17.00 пройдет открытие катка, сообщили в городской администрации. Первые 100 посетителей получат купоны на бесплатный выход на лед в декабре. Сейчас на спортивном комплексе уже почти подготовили лед.

Посетить каток после 17 числа можно будет со вторника по пятницу с 18.00 до 22.00, в субботу с 17.00 до 22.00, а в воскресенье с 14.00 до 22.00. Стоимость одного часа катания в будний день – 50 рублей, в выходной день – 100 рублей. Также на спортивном комплексе можно будет взять коньки в аренду.

Как мы ранее писали, в Омске открывается сезон катаний на коньках. На следующей неделе заработает каток в парке им. 30-летия ВЛКСМ.