В Омске отметили юбилей запуска баллистической ракеты Р12

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-16T10:12:25+03:00

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В мероприятии приняли участие ветераны вооруженных сил, бойцы поисковых отрядов, представители общественности, органов власти, образовательных учреждений, промышленных предприятий.

История ракетной отрасли в Омске насчитывает уже 60 лет. Наши ракетостроители принимали участие в реализации нескольких крупных проектов. Омская баллистическая ракета Р12 и советский корабль «Буран» - одни из самых значимых.

Омские промышленники и военные поделились воспоминаниями о том, как это было. В 1957 году правительство определило четыре города для производства баллистических ракет средней дальности Р-12: Омск, Днепропетровск, Пермь, Оренбург. Критерием выбора стало расположение в городе крупных промышленных предприятий. Выпуск Р-12 в нашем городе поручили заводу № 166, который теперь называется ПО «Полет».

- Не все шло гладко. У нас часто случались поломки ракеты, мы проводили множество испытаний, признался представитель ПО «Полет», генерал-майор в отставке Виталий Мороз. - В 1977 году мне было присвоено звание генерала. Но до этого меня дважды снимали с должности. Мы относились к поставленной задаче на полном серьезе, очень ответственно.

Первая ракета Р-12 успешно прошла заводские испытания в Омске в декабре 1958 года. А уже в следующем году предприятие выпустило 90 ракет (а за все время – 517 штук).

В 1978 году на омском ПО «Полет» начались работы по организации серийного производства ракетных двигателей РД-170 для ракетно-космической системы «Энергия-Буран». Кстати, этот проект до сих пор не закрыт, а приостановлен.

Ученики лицея №25, школы №55 и других образовательных учреждений подготовили материалы о развитии ракетостроения в нашем регионе. Лучшие студенты омских вузов получили награды за участие в тематической научной конференции.

- События, о которых мы сегодня говорили, имели огромное значение для развития оборонно-промышленного комплекса Омской области, - подвел итоги заместитель промышленности, транспорта и инноваций Омской области Игорь Лукьянов. – Важно постоянно напоминать о них, знакомить с ними школьников и студентов, формировать связь поколений. Несмотря на сложные периоды огромный потенциал нашей промышленности был сохранен и эффективно используется современными предприятиями.

Представители предприятий пригласили ребят на экскурсии по производству. А начальник отдела министерства образования Светлана Панкратова рассказала о том, что в Омске планируется создать свой филиал «Сириуса» - кванториум для технически талантливых детей и молодежи.

Промышленники напомнили о том, что в нашем регионе открылся первый в стране цех по производству ракет «Ангара». Производить космические аппараты будут только из российских комплектующих. Площадка предназначена для серийного выпуска ракет-носителей всех классов, включая пилотируемые. Новые космические планы омских предприятий станут хорошим стимулом для молодых специалистов.