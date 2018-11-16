Омские военные промышленники вспомнили историю легендарной ракеты Р-12

СЕГОДНЯ 07:39 2018-11-16T07:39:59+03:00

Больше 30 лет она стояла на вооружении нашей страны

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При поддержке Общественной палаты Омской области представители военной промышленности во время специальной конференции вспомнили исторический запуск легендарной омской ракеты Р-12. С момента пуска прошло ровно 60 лет.

- Тогда омская промышленность обладала огромным потенциалом, - говорит представитель Общественной палаты, профессор Омского танкового инженерного института Анатолий Соловьев. - Ракета Р-12 была запущена, за нее отвечал Сергей Королев. Легендарный инженер-конструктор сначала не верил в нее, но в итоге стала самой многочисленной по числу запущенных ракет.

Созданием и выпуском этих ракет занимался омский завод «Полет», где развернули масштабное производство. В лучшие годы они выпускали до 190 установок в год. Около 30 лет, с 1960 по 1990 годы омские ракеты Р-12 состояли на вооружении нашей страны. Тем самым они обеспечивали стратегическую стабильность и защиту.

Как считает секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, омичи должны помнить об этом великом периоде и вкладе промышленности региона в безопасность страны. И молодежь должна знать об этом.

- Если мы про это не будем помнить и говорить, то на чем тогда будет строится отношение сегодняшних молодых людей к нашему региону? Как сегодня про это не говорить, когда параллельно с проектом «Великие имена России» у нас в регионе такая дата. И когда в шорт-лист включены имена, в том числе Туполева, а ранее звучала фамилия Королева, - говорит Лидия Герасимова.

Замминистра промышленности Омской области Игорь Лукьянов поставил важный акцент во время обсуждения истории создания ракеты Р-12.

- Многие говорят о промышленности Омской области в прошедшем времени, что когда-то были большие достижения. Но хотелось бы напомнить, что это совершенно не так. Сегодня потенциал сохранен и используется нашими предприятиями, - сказал чиновник.