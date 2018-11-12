Министр культуры Мединский в Омске едва не «воскресил» Егора Летова

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-12T13:16:48+03:00

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В Омск с официальным визитом приехал российский министр культуры. Владимиру Мединскому первым делом показали здание театра «Галерка», которое недавно открылась после реконструкции.

Впрочем, спрашивали чиновника и о том, что сейчас обсуждают многие горожане - имени для аэропорта. Напомним, общенациональный конкурс на названия для воздушных гаваней в 47 российских городах в Омске проходит при поддержке Общественной палаты Омской области. Например, поинтересовались мнением Мединского об идее присвоить аэропорту имя Егора Летова.

- При жизни называть аэропорт не стоит, - неосторожно сказал министр.

- Он умер, - уточнили журналисты.

- Я знаю... Это решение должно быть не раскалывающим, а объединяющим. У нас есть еще несколько таких предложений - назвать именами лидеров поп-групп и музыкантов... В любом случае решать людям, - не смутившись продолжил чиновник.

Напомним, сегодня, 12 ноября, объявили имена, попавшие в шорт-лист конкурса. В Омске в этот список вошли авиаконструктор Андрей Туполев, генерал Дмитрий Карбышев и актер Михаил Ульянов.