2018-11-12T12:23:30+03:00
Общество

Омские военные хотят дать аэропорту имя Карбышева

В городе проходит конкурс "Великие имена"
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Итог конкурса подведут 5 декабря.Итог конкурса подведут 5 декабря.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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Одно из главных событий последнего месяца - проект "Великие имена России" Общественной палаты. В стране в честь известных соотечественников назовут 47 воздушных гаваней. В том числе и аэропорт города Омска. Итоговый варианты выберут сами жители. Сейчас звучат самые разные идеи. Однако со своим вариантом определились и омские военные. Они уверены: аэропорт нужно называть именем великого земляка, героя Дмитрия Карбышева.

- Выпускник Омского кадетского корпуса, потомственный военный, выдающийся ученый, участник нескольких войн, инженер-фортификатор, - отметил начальник Омского кадетского корпуса, Герой Советского Союза, полковник Николай Кравченко в прямом эфире 12 канала. – Это легендарная личность для всей России. Во время Великой Отечественной войны.

У него непростая судьба. Во время войны омич Карбышев был контужен, попал в плен к немцам, сменил 13 концлагерей. Множество раз фашисты пытались заставить его сотрудничать с ними против родины. Но каждый раз сибиряк отказывался помогать врагам, понимая, что обрекает себя на страшную и мученическую смерть. Генерал Карбышев, несмотря на все пытки, не стал предателем своей страны. В итоге под пытками немцев он погиб.

Омские военные считают, что аэропорт логично назвать в честь героя страны. Этот вариант прошел в тройку финалистов. Теперь омичи будут выбирать имя для аэропорта из Карбышева, Туполева и актера Ульянова. Добавим, что итог голосования озвучат уже 5 декабря, когда подведут итог конкурсе "Великие имена России".

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