Минприроды: Омичи снова чувствовали запах газа из-за штиля

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-12T11:57:24+03:00

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Жители Нефтяников в минувшую субботу вновь жаловались на запах газа. Экологи за день зафиксировали около 20 жалоб от жителей города. Омичи говорили, что пахнет газом и какой-то химией.

Как сообщили синоптики, с вечера 9 ноября до вечера 11 ноября в городе сложились неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В городе был штиль и временами слабый северо-западный ветер. Таким образом, воздух из промзоны на северо-востоке попал в черту города и никуда не рассеивался. Поэтому, по словам чиновников, омичам и пришлось дышать химическим запахом.

Специалисты превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не выявили. Правда, откуда взялся этот химический запах, никто разбираться не стал.