2018-11-12T11:57:24+03:00
Общество

Минприроды: Омичи снова чувствовали запах газа из-за штиля

В минувшие выходные жители жаловались на зловонье
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В омском минприроды сказали, что омичи чувствовали запах газа из-за штиляВ омском минприроды сказали, что омичи чувствовали запах газа из-за штиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жители Нефтяников в минувшую субботу вновь жаловались на запах газа. Экологи за день зафиксировали около 20 жалоб от жителей города. Омичи говорили, что пахнет газом и какой-то химией.

Как сообщили синоптики, с вечера 9 ноября до вечера 11 ноября в городе сложились неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В городе был штиль и временами слабый северо-западный ветер. Таким образом, воздух из промзоны на северо-востоке попал в черту города и никуда не рассеивался. Поэтому, по словам чиновников, омичам и пришлось дышать химическим запахом.

Специалисты превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ не выявили. Правда, откуда взялся этот химический запах, никто разбираться не стал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омского экс-министра Меренкова обязали выплатить 108 млн
Омский аэропорт не получит имя лидера "Гражданской обороны"
Омская Госавтоинспекция вручила благодарности за вклад в обеспечение безопасности на дорогах
«Росводоканал Омск» оперативно устранил аварийную ситуацию на сетях канализации
Предприятия промышленности считают, что омский аэропорт должен носить имя Туполева
В Омске отправили за решетку виновных в краже 200 млн рублей
В Омске будут судить 12 омичей за мошенничество с маткапиталом
Министр культуры Мединский в Омске едва не «воскресил» Егора Летова
Омские военные хотят дать аэропорту имя Карбышева
Имя для омского аэропорта выберут из трех вариантов
Землю нужно обрабатывать и использовать по назначению
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
В центре Омска сносят историческое здание начала XX века
Суд обязал мэрию установить на светофорах Омска звуковые сигналы
Омичам должны больше 6 миллионов рублей по зарплате
Спешите записаться на бесплатный пилинг
Появилось видео с пожара под Омском, где погибли отец и два сына
В Омской области женщина убила двух пенсионеров, пристававших к ней
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» назвали 10 лучших социальных предпринимателей
В Омске пассажирке маршрутки на голову упал люк