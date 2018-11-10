Омичи снова жалуются на запах газа

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-10T09:43:09+03:00

Особенно сильно пахло в Нефтяниках и на Левобережье

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Омичи с ужасом узнают до боли знакомый запах газа, которым им пришлось дышать всю весну 2016 года. Напомним, тогда минприроды удалось лишь определить, что травили горожан веществом с замысловатым названием этилмеркаптан - теперь его без запинки сможет выговорить, наверное, каждый местный житель. Виновника выбросов искали больше года, но в итоге пришли к выводу, что сделать это уже невозможно.

Специально для следующих подобных случаев регион закупел суперсовременную эко-лабораторую, которую с помпой демонстрировали журналистам.

Видимо, настало время опробовать чудо-технику на деле. Жители сразу нескольких округов города снова жалуются на невыносимую вонь. Особенно сильно запах чувствоваля в городке Нефтяников, Амурском поселке и на Левом берегу.

- На 3-м проезде Челюскинцев (Амур, район ледового дворца им. Фетисова) около часа пахнет газом. Аварийка уже полчаса едет. Диспетчер говорит, что много вызовов. Кто-нибудь что-то знает? - интересуется автор поста, размещенного в паблике "Аварийный Омск".

- Приехали газовщики. Сказали, что куча вызовов таких же, как у нас - запах газа, а потом резко исчезает. Говорят: "С того берега Омки в Амур туда-сюда ездим и ничего найти не можем. Оборудование в порядке. Скорее всего, выбросы", - делился информацией один из комментаторов.

Также в ответах под этим постом появилось и сообщение от минприроды. В ведомстве сообщили, что заборы воздуха уже сделаны, ведется проверка.