2018-11-10T09:43:09+03:00
Общество

Омичи снова жалуются на запах газа

Особенно сильно пахло в Нефтяниках и на Левобережье
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омичи снова массово жалуются на неприятный запах в городе.Омичи снова массово жалуются на неприятный запах в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Омичи с ужасом узнают до боли знакомый запах газа, которым им пришлось дышать всю весну 2016 года. Напомним, тогда минприроды удалось лишь определить, что травили горожан веществом с замысловатым названием этилмеркаптан - теперь его без запинки сможет выговорить, наверное, каждый местный житель. Виновника выбросов искали больше года, но в итоге пришли к выводу, что сделать это уже невозможно.

Специально для следующих подобных случаев регион закупел суперсовременную эко-лабораторую, которую с помпой демонстрировали журналистам.

Видимо, настало время опробовать чудо-технику на деле. Жители сразу нескольких округов города снова жалуются на невыносимую вонь. Особенно сильно запах чувствоваля в городке Нефтяников, Амурском поселке и на Левом берегу.

- На 3-м проезде Челюскинцев (Амур, район ледового дворца им. Фетисова) около часа пахнет газом. Аварийка уже полчаса едет. Диспетчер говорит, что много вызовов. Кто-нибудь что-то знает? - интересуется автор поста, размещенного в паблике "Аварийный Омск".

- Приехали газовщики. Сказали, что куча вызовов таких же, как у нас - запах газа, а потом резко исчезает. Говорят: "С того берега Омки в Амур туда-сюда ездим и ничего найти не можем. Оборудование в порядке. Скорее всего, выбросы", - делился информацией один из комментаторов.

Также в ответах под этим постом появилось и сообщение от минприроды. В ведомстве сообщили, что заборы воздуха уже сделаны, ведется проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске иномарка повисла на ограждении моста
Омича, попавшего в реанимацию в Таиланде, могут не выпустить на родину
В центре Омска легковушка въехала в грейдер, чистивший снег на дороге
Порядок внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах
В Омской области изменятся требования к строительству индивидуальных жилых домов и садовых домиков
Нотариусы будут по-новому подавать документы в орган регистрации прав
Средняя зарплата омичей в 2019 году будет больше 40 тысяч
«Авангард» обменял вратаря Мурыгина на молодого нападающиего из «Амура»
В Омске откроют 116 елочных базаров
Омский Левша предлагает назвать аэропорт именем сибирского художника
В Омске за три года на покупку автобусов потратят около 7 миллиардов
В «Росводоканал Омск» прошло заседание Общественного совета
Омичка поскользнулась на тротуаре возле магазина и сильно разбила голову
Аварию, из-за которой омичи остались без воды, устранили
В Омске к Новому году заготовили 37 тысяч хвойных деревьев
Путину в Казахстане показали фонтан из омской сгущенки
Омская молодежь определилась с выбором имени для аэропорта
Водителя, который сбил мужчину в Калачинске и скрылся, нашли
Центр Омска остался без воды из-за порыва труб
Как не ошибиться с выбором при покупке коттеджа
Общественная палата: Бурков дал понять, что майские указы - приоритет омского правительства
Экс-чиновницу омской мэрии отправили в колонию на 2,5 года
В этом году в Омск покинут почти 6 тысяч человек
Омичек приглашают на бесплатный «День красоты»
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
В Омске установили еще одну новогоднюю елку
Как уберечь детей от беды
В Третьяковской галерее была представлена картина омской авангардистки