2018-11-08T13:26:28+03:00
Общество

В Омске у торгового центра «Каскад» установили елку

Долгожданную ель привезли из области
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске у Каскада установили елкуВ Омске у Каскада установили елкуФото: пресс-служба администрации города Омска
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Сегодня у торгового центра «Каскад» установили живую 15-метровую ель. В прошлом году, как сообщают в администрации города, у торгового центра стояла 17-метровая елка. В этом году новогодняя ель чуть ниже.

Как мы писали ранее, с доставкой ели были сложности. Из-за размытых дорог в области, елку не удавалось доставить в город. Традиционно же у «Каскада» елка появляется раньше, чем у других торговых центров. Ставить дерево осенью уже своеобразная традиция для Омска. В прошлом году оно появилось уже 11 октября.

Елку уже установили, в ближайшие дни администрация центра украсит дерево, и омичи смогут почувствовать новогоднее настроение.

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