Елку у «Каскада» не могут поставить из-за плохих дорог в Омской области

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-06T11:25:11+03:00

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Новогоднюю елку у «Каскада» традиционно ставят раньше, чем везде. К примеру, в прошлом году она появилась еще 11 октября. Однако в этом году омичи стали беспокоиться из-за отсутствия зеленой красавицы у торгового центра. Как оказалось, ель не могут доставить в Омск из-за раскисших лесных дорог и отсутствия морозов.

Как прокомментировала ситуацию генеральный директор ЗАО «ТЦ “Каскад”» Елена Кокорина, дерево обязательно будет доставлено в Омск в уже ближайшее время:

- Назвать точную дату я не могу, так как транспортировка будут зависеть исключительно от состояния дорог. Но мы отслеживаем ситуацию, само дерево уже выбрано. Надеемся, что нам удастся установить ель у торгового центра до 15 ноября, а если погода позволит, то работы начнутся уже на этой неделе.

В Омске существует уже давно сложившаяся традиция - ставить елки за несколько месяцев до нового года и убирать только в марте. Первыми они появляются у ТЦ "Континент", ТК "Каскад" и у кинотеатра "Атриум" - всеми объектами владеет один и тот же бизнесмен.