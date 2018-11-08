Театр становится ближе: юным омичам подарили билеты на представление
Билеты на спектакль от Владимира Гуселетова – депутата Омского городского Совета фракции «Справедливая Россия» получили 50 детей из многодетных и малообеспеченных семей, представленных в клубах по месту жительства Кировского административного округа.
Перед основным представлением детей ждала развлекательная программа в фойе театра, где они смогли спеть песни, потанцевать и принять участие в увлекательных конкурсах от профессиональных аниматоров.
Центральным событием вечера стал спектакль «Танцплощадка 41/45. Этюды о войне». Камерное пластическое представление без слов рассказывает пронзительную историю военных лет через призму жизни простых людей. Это не просто война, а ее отражение в переживаниях и судьбах обычных юношей и девушек, которые учились, бегали на танцы, мечтали и верили в грандиозное будущее своей страны.
Театральные сессии от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ стали доброй традицией. Нынешний поход в театр стал пятым за этот год. Ранее театры Омска уже посетили ребята из многодетных и малообеспеченных семей других административных районов города, а также трудные подростки, состоящие на профилактическом учете в правоохранительных органах.
« Искусство развивает, облагораживает и воспитывает человека. Театр позволяет детям прикоснуться в прекрасному, приобщиться к культуре, усвоить моральные ценности – это залог развития гармоничной личности и полноценного гражданина. Именно поэтому мы стараемся сделать так, чтобы материальные и социальные проблемы не становились для детей препятствием на пути освоения культуры,» рассказывает о сути акции лидер омского отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Владимир Гуселетов.