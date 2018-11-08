Омское ПАТП-2 не смогло обжаловать иск о банкротстве

СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-08T07:01:40+03:00

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Напомним, что после реорганизации муниципальных пассажирских предприятий (теперь в городе, по сути, только одно объединенное ПАТП №8), проблемы начались у других ПАТП. И как бы власти не уверяли, что банкротить оставшиеся никто не собирается, все к этому и идет. Недавно иск с требованием признать банкротом пассажирское предприятие №2 обратилась в суд налоговая служба по Кировскому округу. Долги транспортников по налогам составляют порядка 60 млн.

Как следует из документов суда, в ПАТП №2 пытались оспорить иск. Юристы транспортников ссылались на формальные причины - якобы отсутствие нужных документов. Однако у налоговвой все же нашлись бумаги, подтверждающие просрочки по платежам, пени, штрафы.

Скорее всего, ПАТП признают банкротом. Пока неясно, чем это грозит пассажирам общественного транспорта.