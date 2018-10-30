Минздрав прокомментировал случай с гибелью беременной омички

СЕГОДНЯ 06:39 2018-10-30T06:44:16+03:00

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Областной минздрав, куда родные погибшей беременной омички обратились с просьбой провести проверку, объяснили из-за чего она умерла. Напомним, 25-летнюю молодую женщину увезли в гинекологическую больницу № 8 с жалобами на боли внизу живота, тошноту и рвоту. А спустя несколько часов она скончалась.

- Пациентка была доставлена в реанимационное отделение с клиникой острой легочно-сердечной недостаточности, - говорится в официальном комментарии областного министерства здравоохранения. - В 20.45 пациентка была обеспечена искусственной вентиляцией легких. Несмотря на проводимые мероприятия в 21.20 констатирована ее смерть. В ходе проведения патолого-анатомического исследования была выявлена массивная тромбоэмболия легочного ствола и его разветвлений. Что и послужило причиной смерти.

Также медики добавляют, что подобная патоогия в течение одного-двух часов приводит к смерти больного. Легочная эмболия относятся к заболеваниям с высокой летальностью.

Тем временем, родители умершей омички намерены подавать заявление в прокуратуру.