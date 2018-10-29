«Мечтали, как встретим Индиру из роддома, а забирали из морга»: Родные беременной омички винят в ее смерти врачей

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-29T10:41:52+03:00

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«НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ НЕ БЫЛО»

Индира и Кайрат Жунусовы* поженились этим летом. До этого они встречались больше шести лет, и к предстоящему событию готовились со всей ответственностью. Родители вспоминают: свадьба была шикарная и веселая свадьба – все, как мечтали их дети. Индира забеременела – это было самым долгожданным и радостным событием для всех.

- Индира буквально светилась вся от счастья. Ребеночка они с мужем планировали очень ответственно, - рассказывает тетя Индиры Галия. - Сначала племянница прошла полное обследование, вроде бы, была полностью здорова. Потом сразу же встала на учет. Никаких проблем, подозрений на внематочную или какие-то другие угрозы не было. Девочка молодая, 25 лет. Что с ней могло случиться, мы до сих пор не можем понять. Мечтали, как будем встречать ее из роддома, а пришлось забирать из морга.

Индира была на девятой неделе беременности. В четыре часа дня 23 октября ей стало плохо, резко заболел живот. Испугавшись, она первым делом позвонила Кайрату. Муж был на работе и сказал немедленно вызывать «скорую». Приехавшие медики диагностировали колики и на всякий случай решили отвезти будущую мамочку в гинекологическую больницу № 8 в Амуре. Там она пробыла так недолго, что соседки по палате даже не успели спросить ее имя.

- Ей поставили капельницу – сразу три флакона какого-то лекарства, - рассказывает Галия. - Потом уже нам рассказали, что просто витамины. Естественно, она захотела в туалет. Индира миниатюрная, а ей столько жидкости влили. До сих пор не понимаю, зачем было ее так мучать, когда надо было просто снять спазм в животе.

В туалете Жунусову нашла соседка по палате, которая забеспокоилась, что та долго не возвращается. Индира уже была без сознания.

- Захожу, а она лежит на полу с закрытыми глазами, - рассказывает Татьяна. – У меня истерика - не знаю, что делать. Начала ее хлопать по щеками, брызнула на лицо водой. Она пришла в себя, открыла глаза. Не знаю, сколько времени прошло – мне тогда казалось, что очень долго. Но, может быть, только несколько минут. Мы с девочками бегали по коридору и звали на помощь. Пришла акушерка, испугалась очень. Говорит: «Я не знаю, что с ней делать, ищите врача!». Потом подошли уже несколько человек медиков, они закрыли дверь в туалет и что-то там делали. Потом соседку вывезли на каталке с капельницей. Сказали, что в реанимацию. Больше я ее не видела.

Индира и Кайрат пожелились совсем недавно.Фото: Личный архив

«СКАЗАЛИ, ЧТО СЛУЧАЙ С ИНДИРОЙ ЕДИНИЧНЫЙ, А ТАК У НИХ ХОРОШАЯ БОЛЬНИЦА»

Индира скончалась в десять вечера. В час ночи маму девушки разбудили звонком из больницы и сообщили страшную новость – дочка и внук умерли.

- Похоронили нашу девочку в пятницу, 26 октября, - продолжает Галия. – А мама ее до сих пор в шоковом состоянии. Индира была их единственной дочерью, они с мужем просто убиты горем. Кайрат тоже ушел в себя, даже говорить не может из-за стресса.

В заключении о вскрытии причиной смерти значится оторвавшийся тромб, который до поры до времени никак себя не проявлял. Медики объяснили семье – спрогнозировать такие внезапное течение болезни практически невозможно. Но у родных есть своя версия случившегося.

- Мама сразу, как ей сообщили о смерти Индиры, прилетела в больницу, но ее к дочери не пустили. Она просила не увозить ее сразу, а дать возможность попрощаться. Они сначала пообещали, но обманули. В это время тело повезли в анатомку. Когда мы забирали племянницу из морга, не могли ее узнать. Она очень сильно отекла – раздулась, как шарик. На кожу надавливаешь, он почти полностью проваливается. Я, конечно, не медик, но предполагаю, что у нее просто отказали почки – не смогли вывести всю ту жидкость, которую в нее закачали через систему.

На следующий день врачи вышли к родным умершей девушки, чтобы выразить им соболезнования. В качестве утешения сказали, что случай с Индирой – единичный, а в целом в их больнице очень хорошая статистика. Вот только навряд ли эти цифры как-то утешат родителей и мужа умершей омички.

В ближайшее время они намерены обратиться в областные минздрав и прокуратуру, чтобы в ГБ-8 провели тщательную проверку.

Получить оперативный комментарий Горбольницы №8 и регионального минздрава нам не удалось. Но "Комсомолка" готова предоставить слово всем заинтересованным.

*Имена и фамилии изменены.