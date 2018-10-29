Пропавшую омичку с младенцем нашли за городом

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-29T12:33:24+03:00

Пропавшую девушку с младенцем нашли за городом Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Она жила у подруги из-за конфликта с мужем и матерью

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Пропавшую омичку с 5-месячной дочерью искали всем городом. Омичи размещали в соцсетях фото девушки и просили сообщить любую информацию о ее местонахождении.

В следственном комитете сообщили, что пропавшая молодая мать с ребенком нашлась. 17-летняя девушка поссорилась с мужем и матерью и решила уйти из дома. Ее нашли в поселке Конезаводский Омской области. Там она все это время жила у своей подруги.

Сейчас следователи организовывают проверку, чтобы выяснить все причины ухода несовершеннолетней из семьи, условия ее жизни и отношения с близкими.